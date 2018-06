Andrang auf die erste Ganztagsschule ist enorm

Gelungen ist die Einführung der ersten gebundenen Ganztagsschule in Ravensburg. Während sich im ersten Jahr an der Grundschule Weststadt zwei Drittel der Eltern für die Ganztagsbeschulung ihrer Kinder entschieden, liegt diese Quote im neuen Schuljahr bei 100 Prozent. Eine Nachahmerschule ist in Ravensburg dennoch bisher nicht in Sicht.

Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung vom September bieten 60 Prozent der deutschen Schulen ganztägige Bildungsangebote an. In Ravensburg ist die Situation anders. Dort begann im Schuljahr 2015/16 die Grundschule Weststadt als erste Bildungseinrichtung mit einem (freiwilligen) Ganztagsangebot. Und ist diesbezüglich auch nach einem Jahr bester Erfahrungen allein auf weiter Flur in der Türmestadt. Rektor Herbert Weiß sagt: „Ich hätte gerne den Status des Alleindaseins los. Aber ich kenne keine Schule in Ravensburg, die sagt, ich bin kurz vor dem Beschluss, Ganztagsschule zu werden.“

Zwei erste Klassen der Weststadtschule starteten 2015/16 im Ganztagsbetrieb, die dritte wurde klassisch halbtags unterrichtet. Im unlängst begonnenen Schuljahr steigerte sich die Schülerzahl um rund zehn Prozent, alle drei Eingangsklassen laufen als Ganztagsschule. Die Zahl der Wechsler auf private Schulen ging aktuell sogar zurück.

Die Einführung des - für Ravensburg - neuen Unterrichtsmodells verlief in der Stadt alles andere als lautlos. „Die Schule nimmt uns die Kinder weg“, sagt Herbert Weiß, sei eines der Hauptargumente gewesen. Hinzu kam die Unwissenheit darüber, dass die Schüler im Ganztagsbetrieb nicht mehr Unterrichtsstunden erhalten und die ganze Zeit nur am Pauken sind, sondern zusätzliche Angebote im musischen und sportlichen Bereich bekommen und bei den Hausaufgaben oder in Lerngruppen gefördert werden.

„Die Bedenken entstanden aufgrund der Unwissenheit“, ist sich Gerhard Wurm, der Elternbeiratsvorsitzende der Grundschule Weststadt, sicher. Und er ergänzt: „Die Kinder sind zwar eine längere Zeit an der Schule, aber wir als Familien haben dennoch mehr Zeit miteinander. Weil die Pflichten schon in der Schule erledigt sind.“ Sein Stellvertreter Bastian Koller ergänzt: „Die Eltern stehlen sich durch die Ganztagsschule nicht aus der Verantwortung, ganz im Gegenteil. Wenn die Kinder nach Hause kommen, dann müssen wir uns nicht mehr um die Schule kümmern, sondern können nur noch für sie da sein.“

Natürlich hakelte es zu Beginn der Einführung des Ganztagsbetriebs, das gibt Herbert Weiß, seit 1993 Leiter der Weststadtgrundschule, unumwunden zu. Inzwischen habe sich der Betrieb aber eingespielt. Die Schule habe Eltern und Kinder befragt, um Verbesserungsvorschläge gebeten. Die Zufriedenheit war hoch, doch Verbesserungen sind immer möglich. Seither hat die Schule das sogenannte Lerntagebuch ausgearbeitet, das sozusagen als Kommunikationsebene zwischen Eltern und Lehrern fungiert.

Die Kinder in der Weststadt-Grundschule sind an drei Tagen bis 15.30 Uhr im Unterricht, an den anderen Tagen werden sie halbtags beschult. Ein Modell auch für andere Schulen in Ravensburg? Bisher gibt es für Herbert Weiß, der auch geschäftsführender Schulleiter der Stadt ist, dahingehend keinerlei Anzeichen. „Wir hatten bessere Startbedingungen“, sagt er, da seine Schule bereits achtjährige Erfahrungen als teilgebundene Ganztagsschule hatte. Zudem sei seine Schule nicht zu klein, hatte entsprechende Räumlichkeiten. Und: „Wir haben ein engagiertes Kollegium, das die Ganztagsschule einfach will. Das kann kein Schulträger, das können auch keine Eltern allein machen.“