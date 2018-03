Andrée Berger ist mit Leib und Seele VHS-Dozentin

Im März hat die Volkshochschule Ravensburg (VHS) ihr 70-jähriges Bestehen gefeiert. Aus diesem Anlass stellt die „Schwäbische Zeitung“ in lockerer Folge Menschen vor, deren Herz in irgendeiner Form für die VHS schlägt – heute: Andrée Berger.

Bei „Wetten, dass…?“ war sie die Ravensburger Stimme für Pierre Brice. An der Ravensburger VHS ist sie bis heute die charmante kleine Französin aus dem Burgund: Andrée Berger ist der Liebe wegen vor mehr als 40 Jahren nach Deutschland gekommen, Mutter von drei erwachsenen Kindern und mit Leib und Seele Dozentin an der VHS. Seit zehn Jahren gehört sie als einzige Frau dem Vorstand an und lenkt die Geschicke des Vereins mit.

„Es war Liebe auf den ersten Blick“, schwärmt die ehemalige Übersetzerin für Russisch und Deutsch in Erinnerung an ihre erste Begegnung mit der VHS im Jahre 1978. „Ich wollte einen Ausgleich fürs Muttersein und etwas für den Kopf tun.“ Auch der Kontakt zu anderen Menschen seien der jungen Mutter mit dem sympathischen, bis heute unverkennbaren französischen Akzent wichtig gewesen. Sie unterrichtete nicht nur Französisch, sondern half vielen Ravensburgern auch in puncto französische Küche auf die Sprünge. Und ihre Sprachreisen nach Paris, Montélimar, ins Burgund oder nach Straßburg waren Höhepunkte. Bei deren Planung galt stets die Prämisse: billige Unterkunft – fürstliches Essen. So landete die Gruppe einmal unbeabsichtigt in einem schäbigen Straßburger Asylantenheim. Als dessen Leiter ihr einen halbwegs sauberen Flügel anbot und der Koch abends ein extrafeines Menü auftischte, war der Frust verflogen.

Viele gute Freundschaften hat Andrée Berger der Volkshochschule zu verdanken. „Es gibt Leute, die seit mehr als zwölf Jahren in meinen Kursen sind. Wir sind wie eine Familie!“ Von hier erfuhr sie viel Unterstützung während einer persönlichen Lebenskrise. „Sie haben mich an der Hand genommen“, sagt sie. Und meint damit auch das VHS-Team, mit dem sie sich seit Jahren emotional und geistig verbunden fühlt.