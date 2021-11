Andacht der Gemeinschaft von Taizé

Eine ökumenische Taizé-Andacht für alle findet am Donnerstag, 18. November, um 19 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in der Weststadt statt.

In der dunklen Jahreszeit ist eine innere Stärkung wohltuend. Das Taizé-Gebet ist ein wortarmes Gebet, das vor alle von der mehrmaligen Wiederholung einfacher kurzer, meist bekannter Lieder und der meditativen Atmosphäre mit Licht und Kerzen lebt.

Der Gemeinschaft von Taizé ist wichtig, Versöhnung und Gemeinschaft zu leben, trotz der geltenden Abstands- und Mundschutzpflicht in der Kirche. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Andacht wird vom ökumenischen Weltgebetstags-Team in der Weststadt organisiert.