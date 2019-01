Analoger Erfolg: Kugelbahn hält Ravensburger auf Wachstumskurs

Glänzende Metallkugeln, die über Bahnen flitzen, mit Katapulten durch die Luft geschossen oder über Rampen auf die nächste Ebene gehoben werden. Mehr als zwei Millionen Mal hat Ravensburger die zum Weihnachtsgeschäft 2017 vorgestellte Kugelbahn „Gravitrax“ in den vergangenen zwölf Monaten verkauft. „Das hat uns ein schönes Wachstum gebracht“, sagt Finanzchef Hanspeter Mürle. Und zwar vor allem in Europa. In den nächsten Monaten will der Spielehersteller seine mit neuen Elementen ausgestattete Bahn nun verstärkt in den USA vermarkten.

Ravensburger Clemens Maier blickte ob dieser Aussichten denn auch sehr gelassen auf das gerade zu Ende gegangene Geschäftsjahr. „Wir sind zufrieden“, sagte der 47-jährige Urenkel des Firmengründers anlässlich der Spielzeugmesse in Nürnberg, die am Mittwoch beginnt. Schließlich ist der von Otto Maier im Jahr 1883 gegründete Verlag in einer Branche, die sich im Umbruch befindet, wieder deutlich gewachsen. Der Umsatz stieg nach Angaben Maiers um 4,3 Prozent auf 491,2 Millionen Euro - und das obwohl in den meisten europäischen Ländern und den USA der Umsatz mit Spielwaren zuletzt zurückging. „Natürlich ist das Digitale sehr wichtig, aber die Menschen sind auch gerne draußen, gehen auf Skitour, kochen mit Freunden - diese Freude am Haptischen sehen wir halt auch bei den Spielen“, erläuterte Maier die Gründe für die stabile Entwicklung seines Unternehmens. Die genauen Geschäftszahlen präsentiert das Unternehmen traditionell im Sommer.

Vor allem in Deutschland und in den USA legte Ravensburger zu. Während der deutsche Markt um zwei Prozent wuchs, steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 6,9 Prozent auf 141,9 Millionen Euro, so dass Ravensburger mit einem Marktanteil von 6,7 Prozent im deutschen Spielemarkt nun die Nummer drei hinter Lego und Playmobil ist. Bei Spielen, Puzzles und Kreativprodukten ist das oberschwäbische Unternehmen Marktführer. Vor allem „Gravitrax“ habe in Deutschland funktioniert - und nach den Lieferschwierigkeiten zum Weihnachtsfest 2017 hatte Ravensburger ein Jahr später auch ausreichend Kugelbahnen im Lager.

Im Ausland wuchs der Umsatz um 3,9 Prozent auf 276,3 Millionen Euro, obwohl die Hauptmärkte von Ravensburger in Europa mit England (minus zwölf Prozent), Frankreich (minus fünf Prozent), Italien (minus zwei Prozent) und Spanien (minus fünf Prozent) stagnierten. Vor allem das Geschäft in den USA habe diese Schwierigkeiten nach Angaben Maiers ausgeglichen. In Nordamerika ist Ravensburger insbesondere mit den beiden in den vergangenen Jahren zugekauften Marken Wonder Forge und Thinkfun am Markt vertreten, die mit Spielen wie „Disney Villainous“ und „Rush Hour“ sehr erfolgreich gewesen seien.

Auch wenn eine Neuerscheinung aus dem Weihnachtsgeschäft 2017 den Ausschlag für den Erfolg im vergangenen Jahr gegeben hat, ist eines für Clemens Maier klar: „Es wird immer härter neue Spiele zu etablieren“, sagt der Chef des Familienunternehmenns. Ravensburger wagt es in diesem Jahr mit „Toi plus“. Auf der Spielemesse in Nürnberg stellt das Unternehmen eine neue Spielkonsole: Herzstück ist eine handtellergroße Recheneinheit mit Sensoren, für Lage, Geräusche und Bewegung, die in verschiedenen Spielzeugen eingesetzt als Bewegungsspiel genauso funktioniert wie als Denkspiel. „Es hat die gleiche Logic wie Tiptoi, es ist eine elektronische Einheit, die man in verschiedene Spiele einbauen kann“, erläuterte Maier vor der Neuheiten-Schau am Dienstag. Tiptoi hatte Ravensburger im Jahr 2010 vorgestellt, der digitale Stift spielt kombiniert mit Büchern, Spielbrettern, Puzzles oder Figuren Audiodateien ab, indem der Spieler mit dem Stift bestimmte Felder auf dem Zubehör berührt. Zum Weihnachtsgeschäft soll „Toi plus“ in den Läden sein.

Die Spielwarenmesse hat die Konsole von Ravensburger in der Kategorie „School Kids“ für den Toy-Award der Messe nominiert, ob „Toi plus“ oder das ebenfalls nominierte Quizspiel „Know“ von Ravensburger zu den Preistägern gehört, entscheidet sich am Dienstagabend.

Das Spiel „Know“ nutzt den Sprachassistenten von Google, der bei den Fragen immer die aktuelle Antwort zur Hand an, egal wo und in welcher Situation die Spieler spielen. „Das ist ein weiteres Beispiel, wie man mit Technologie einen Mehrwert in eine klassisches Spiel reinbringt - in diesem Fall eben in ein Quizspiel“, erläutert Maier. Denn von einer Sache ist der Ravensburger-Chef fest überzeugt: Das Digitale muss das Haptische, das Spielelement unterstützen, vermischen dürfen sich die beiden Ebenen nicht. „Wenn wir ein physisches Spiel mit einem Bildschirm verknüpft haben, hat das nicht funktioniert. Die Leute haben gesagt, ein Bildschirm lenkt nur ab, wenn wir spielen“, erklärt Maier. Deshalb müsse immer das physische Spiel im Vordergrund stehen, das digital erweitert wird.

Bei Gravitrax ist alles analog, die Kugelbahn funktioniert ganz ohne Elektronik und Bildschirm. In der Theorie von Clemens Maier ist das ein ausschlaggebender Grund für den Erfolg. Die Zahlen aus dem Jahr 2018 haben dem Ravensburger-Chef Recht gegeben.