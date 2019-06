Vor ihrer Hochzeit führten Karl Heinz und Rosa Maria Knöpfle zwei Jahre eine Fernbeziehung zwischen Stuttgart und Isny - Doch ihrer Liebe konnte die Distanz nichts anhaben. 60 Jahre später feiert das Ehepaar seine Diamantene Hochzeit in Oberzell.

„Wie damals üblich haben wir uns beim Tanzen kennengelernt“, erzählt Rosa Maria Knöpfle. Was anderes sei zu ihrer Zeit auch kaum möglich gewesen, scherzt ihr Ehemann. Als der Ausbildungsbetrieb von Karl Heinz Knöpfle vom Schwarzwald nach Isny umsiedelte, ging der heute 83-Jährige mit, um seine Ausbildung zum Feinmechaniker zu beenden. In Isny lernte er 1955 Rosa Maria Knöpfle bei einem Hausball kennen. „Wir haben uns danach wieder aus den Augen verloren“, berichtet Rosa Knöpfle. Doch wie durch Zufall trafen sich die beiden in der Stadt wieder: „Ich war unterwegs, Besorgungen erledigen, und da war er einfach“, lacht die Jubilarin.

Bis zu ihrer Hochzeit im Juni 1959 sollte es allerdings noch dauern, denn Karl Heinz Knöpfle musste des Berufs wegen nach Stuttgart umziehen. In dieser Zeit sahen sich die jungen Verliebten nur selten: „Wir haben versucht, uns alle sechs oder acht Wochen zu besuchen. Telefonieren konnten wir damals noch nicht, deshalb haben wir uns viele Briefe geschrieben“, erzählt Karl Heinz Knöpfle. „An uns hat die Post gut verdient“, fügt er lachend hinzu. Nachdem das Paar zwei Jahre getrennt voneinander lebte, war für Karl Heinz Knöpfle noch immer nicht absehbar, wann er wieder zu seiner Rosa zurückkehren könnte. „Am Ende war es die Liebe, die uns wieder zusammengeführt hat“, sagt der 83-Jährige. Karl Heinz Knöpfle fand eine neue Arbeitsstelle in Ravensburg, sodass die beiden wieder gemeinsam in Isny leben konnten.

Nach der Hochzeit am 19. Juni lebte das Paar für einige Zeit bei Rosa Knöpfles Eltern. „Als sich unser erstes Kind ankündigte, zogen wir zusammen nach Bergatreute“, erzählt die ehemalige Schuhverkäuferin. Dort lebten die Eheleute mit ihren drei gemeinsamen Söhnen bis es sie 1970 schließlich nach Ravensburg zog.

Acht Jahre später baute die Familie ihr Eigenheim in Oberzell. „Wir leben sehr gerne hier und genießen die Zeit, solange wir können“, sagt die Jubilarin. Gemeinsam war das Paar lange Zeit im ansässigen Musik- und Gartenverein aktiv. Auch die Enkel der Köpfles leben in der Nähe, sodass sich das Ehepaar liebevoll um den Nachwuchs kümmern konnte: „Wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren Kindern und sind dankbar, dass wir unsere Enkel aufwachsen sehen konnten.“

Um den 60. Hochzeitstag mit Karl Heinz und Rosa Knöpfle zu feiern, kommen alle Kinder mit ihren Familien zu Besuch. Ein Sohn der Knöpfles lebt inzwischen in Berlin, doch auch er will es sich nicht nehmen lassen, bei der Diamantenen Hochzeit seiner Eltern dabei zu sein. Wie bei jedem Paar habe es auch bei Karl Heinz und Rosa Höhen und Tiefen gegeben, berichten die Eheleute. Doch allein sei es schließlich lange nicht so schön, findet der Jubilar. Rosa Knöpfle stimmt ihrem Mann zu: „Er braucht mich und ich brauche ihn. Wir helfen uns, wo wir nur können.“