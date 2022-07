An Ravensburger Gymnasium brennt Geräteschuppen ab

Am Wochenende ist ein Geräteschuppen am Ravensburger Spohngymnasium abgebrannt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben jetzt wegen Brandstiftung. Das liegt an der Aussage von Zeugen, die vor Ort etwas beobachtet haben.

In dem Schuppen befanden sich allerlei Geräte

Der Schuppen auf dem Gelände des Gymnasiums geriet laut Polizeibericht in der Nacht zum Sonntag kurz nach 3 Uhr in Brand. Dabei sei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro entstanden. Die relativ hohe Schadenssumme hat vermutlich damit zu tun, dass sich im Schuppen mehrere motorbetriebene Geräte befanden. Auch Gasflaschen lagerten dort.

Zeugen hörten Stimmen am Tatort

„Zeugen vor Ort gaben an, dass sie zuvor Stimmen vernommen hätten und mehrere Personen weggerannt seien“, berichtet die Polizei am Sonntag. Nun werde wegen Brandstiftung ermittelt. Weitere Zeugen werden von der Polizei gebeten sich beim Revier in Ravensburg, Telefon 0751 / 803 3333, zu melden.