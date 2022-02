An Kirche gepinkelt – Mann in polizeilichem Arrest

Die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbracht hat ein 34 Jahre alter Mann, der bereits am Montagabend negativ aufgefallen war, wie die Polizein in einer Meldung berichtet. Der deutlich Alkoholisierte urinierte im Laufe des Abends erst gegen die evangelische Stadtkirche und geriet daraufhin mit dem Ordnungsamt der Stadt in eine Diskussion. Als er kurze Zeit später eine Polizeistreife anhielt und diese beleidigte, nahmen die Beamten ihn in Polizeigewahrsam. Neben der Anzeige wegen Urinierens in der Öffentlichkeit kommt nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und ein Kostenbescheid wegen der unfreiwilligen Übernachtung auf ihn zu.