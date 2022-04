An diesen vier Orten fühlen sich Ravensburger unsicher

Die Phase, in der explizit zur Meldung solcher Orte aufgerufen wurde, ist vorüber. Grundsätzlich besteht aber dauerhaft die Möglichkeit , auf Stellen, die als unsicher empfunden werden, hinzuweisen – per Mail an das Tiefbauamt (tiefbauamt@ravensburg.de) oder über den Schadensmelder (schadensmelder.ravensburg.de).

Die Ravensburger Stadtverwaltung hat die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, Orte zu melden, an denen sie sich unsicher fühlen. Doch nicht an allen Problemstellen kann sie etwas verbessern.

Diese Orte wurden gemeldet.

Die Fußgängerunterführung am Pfannenstiel:

Bürger bemängelten bei der Fußgängerunterführung am Pfannenstiel laut Stadtverwaltung die Beleuchtung und die Sicht auf die Treppe. Außerdem kritisierten sie, dass die Unterführung nicht barrierefrei ist. Wer Barrierefreiheit benötigt, muss über die Meersburger Brücke gehen oder die Aufzüge am Bahnhof nutzen.

Die Unterführung am Pfannenstiel wird als zu dunkel empfunden. Der Ort ist nach Angaben der Stadtverwaltung häufig von Vandalismus betroffen, dann werden zum Beispiel Lampen mit Farbe besprüht, so dass kaum mehr Licht durchkommt. (Foto: Lea Dillmann)

Die Stadt kennt die Problemstelle schon: In der Unterführung komme es häufig zu Vandalismus, die Beleuchtung werde zum Beispiel mit Farbe besprüht und so verdunkelt, sagt die Gleichstellungsbeauftragte Eva-Maria Komprecht. Die Beleuchtung werde jetzt nach der Umfrage aber überprüft und bei Bedarf repariert. Für Barrierefreiheit könne man an dieser Stelle allerdings nicht herstellen. Zum Beispiel für Rampen fehle schlicht der Platz.

Der Radweg zwischen Oberzell und Weißenau:

Am Radweg zwischen Ravensburg-Weißenau und Oberzell fehlt Fahrradfahrern eine Beleuchtung.

Eine schnelle Lösung kann die Stadtverwaltung auch hier nicht anbieten. Eine Schwierigkeit sei, dass man außerhalb geschlossener Ortschaften Wege nur in enger Abstimmung mit dem Naturschutz beleuchten darf, heißt es aus dem Tiefbauamt.

Bei Nacht fühlen sich viele auf dem unbeleuchteten Radweg zwischen Weißenau und Oberzell unsicher. Eine Beleuchtung zu installieren, ist aber nicht so einfach möglich, heißt es von der Stadtverwaltung. (Foto: Philipp Richter)

Denkbar wäre aber eine sogenannte mitlaufende Beleuchtung, die wieder ausgeht, wenn niemand unterwegs ist. Um ein solches Beleuchtungssystem aufzubauen, brauche es ein Stromkabel, an das die Laternen angeschlossen werden können. Das müsste entlang des Radwegs aber erst verlegt werden. Wenn künftig Bauarbeiten an dieser Strecke anstehen sollten, könne das möglicherweise miterledigt werden.

Die Straßenlaternen örtlich mit Solarstrom zu betreiben, wäre eine theoretische Möglichkeit – dann sei aber eine mitlaufende Beleuchtung nicht möglich, wie es von der Stadt heißt.

Abschaltung der Straßenbeleuchtung Schmalegg:

In Schmalegg wurde die Straßenbeleuchtung um 24 Uhr ausgeschaltet, der letzte Bus kam in der Ortschaft aber erst kurz zuvor an, so dass die Abschaltung in die Zeit fiel, in der Busfahrgäste noch zu Fuß auf dem Heimweg waren. „Das ist schon erledigt“, sagt Komprecht. „Die Straßenbeleuchtung bleibt jetzt 20 Minuten länger an.“ Diese Lösung habe die neue Ortsvorsteherin Laura Ungemach kurzfristig veranlasst.

Fußweg Richtung Weststadt zwischen Mühlbruck und Galgenhalde:

Der Fußweg aus der Innenstadt Richtung Weststadt verläuft zwischen Mühlbruck und Galgenhalde etwas abseits der Straße und führt am Wohnmobilstellplatz vorbei. Auf diesem Abschnitt wurde schlechte Beleuchtung und Bewuchs, der auf den Weg und über die Straßenlaternen ragt, kritisiert. Außerdem sei die andere Straßenseite schlecht einsehbar.

Die Stadtverwaltung wird die Büsche zurückschneiden, wie sie ankündigt. Man wolle auch prüfen, ob die Straßenlaternen oder die Leuchtmittel darin erneuert werden müssen.

Der Fußweg von der Innenstadt Richtung Galgenhalde ist von der Straße kaum einsehbar, Büsche waren zuletzt auch über die Beleuchtung des Weges gewuchert, wie der Stadt gemeldet wurde. (Foto: Lea Dillmann)