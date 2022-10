An diesen Stellen wird das Ravensburger Wärmenetz weiter ausgebaut

In der Ravensburger Herrenstraße gehen die Bauarbeiten für das künftige Wärmenetz zügig voran. Der aktuelle Bauabschnitt liegt zwischen der Kreuzung Herrenstraße/Roßbachstraße und Grafengasse. Wie die Technischen Werke Schussental auf Nachfrage mitteilen, sollen die Arbeiten voraussichtlich im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein.

Autos können wieder in die Oberstadt einfahren

Die Frauenstraße und die Einfahrt zur Roßbachstraße sind wieder für den Verkehr geöffnet. Wegen der Arbeiten in der unteren Herrenstraße ist die Einfahrt in die Kirchstraße aus dieser Richtung jedoch aktuell nicht möglich. In der Kirchstraße wird deshalb die Einbahnstraßenregelung aufgehoben.

Angaben der Technischen Werke Schussental zufolge kommen auch die Bauarbeiten in der Olgastraße voran, wo ebenfalls Wärmeleitungen im Untergrund verlegt werden. „Wenn nichts dazwischen kommt, können wir den dortigen Bauabschnitt (Olgastraße zwischen Friedrich-Schillerstraße und Rudolfstraße) in diesem Jahr noch beenden“, so ein Pressesprecher. Danach geht es in der Südstadt weiter.

Wärmenetz wird im Süden und Norden erweitert

Dort stehen Bauarbeiten in der Rudolfstraße bis zur Seestraße und 2023 in der Weinbergstraße bis zur Bachstraße an. In der Altstadt folgt dann der Ausbau des Nahwärmenetzes am nördlichen Marienplatz. Die Leitungen werden durch die Kirchstraße Richtung Frauentor dorthin gelegt. Außerdem wird in der Nordstadt ab dem Konzerthaus in der Spohnstraße in Richtung der Gymnasien weitergebaut.