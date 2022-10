An der Skisprungschanze gewinnt Daniel Gathof Silber

Nach einer ungewöhnlich langen Rennpause ist für Daniel Gathof vom Team Enerquinn mit der deutschen Meisterschaft die Schlussphase der Saison eingeläutet worden. Direkt an der Skisprungschanze in Titisee-Neustadt fanden die Titelkämpfe für den Sportler des KJC Ravensburg im Mountainbikemarathon statt. Nach einigen guten Ergebnissen in diesem Jahr – unter anderem gewann Gathof die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften der Masters – startete der Vogter mit dem Ziel, das Podium zu erreichen. Das schaffte Gathof, der bei den Masters Zweiter wurde.

Das Wetter zeigte sich weniger meisterschaftswürdig – und somit war eines klar: Bei fünf Grad Celsius und Regen sowie Schlamm waren auch warme Kleidung und ein starker Kopf gefordert. Direkt nach dem Start ging es die ersten Kilometer noch in einer größeren Spitzengruppe dahin, bevor in Uwe Harder der Sieger des vergangenen Jahres das Tempo anzog. Schnell waren es nur noch zwei – Harder und eben Gathof.

So blieben die Sportler auch in der ersten Hälfte des 78 Kilometer langen Rennens mit 3000 Höhenmetern zusammen. Zur Rennmitte sorgte der KJC-Sportler für Tempo. Dennoch merkte Gathof aber schon hier, dass „meine Beine nicht so gut drehten wie erhofft“. Bergauf fand er nach eigener Aussage nie einen Rhythmus. Die ab und an entstandenen Löcher ließ er mit dem Wissen zu, dass er im Trail schneller war als Harder und bergab in den schlammigen Downhills immer wieder an die Spitze zurückkam.

Doch auch Harder wusste um seine Stärke und zündete am längsten Anstieg, nach gut 45 Kilometern, seinen Turbo. Dieses Mal konnte Gathof in den technischen Passagen nicht mehr verkürzen. Im Gegenteil: Der Vogter verkrampfte im Rücken und bekam nur noch wenig Druck aufs Pedal. Gathof kämpfte weiter, um Rang zwei sicher ins Ziel zu bringen, was schließlich gelang. „Am Ende ist das Resultat vollkommen okay, der Stärkste hat gewonnen“, lobte Gathof nach mehr als vier Stunden Fahrzeit seinen Kontrahenten Harder vom Team Texpa-Simplon. „Er ist verdienter deutscher Meister der Mastersklasse.“ Rang drei ging an Hannes Genze aus Magdstadt.