An der Oberschwabenklinik baut sich die siebte Covid-Welle auf

Mit dem Herbstbeginn steigt die Zahl der Corona-Patienten in den Häusern der Oberschwabenklinik (OSK) wieder stark an. Waren vor einer Woche noch 15 und vor zwei Wochen nur acht Patienten mit oder wegen Covid-19 im Ravensburger Elisabethen-Krankenhaus (EK) oder Wangener Westallgäuklinikum, sind es laut OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht jetzt wieder 23.

Nach und nach gehen die Zahlen nach oben. Es gab nicht einen Tag mit einem Rückgang, so Leiprecht.

Covid als Begleiterkrankung

Der überwiegende Anteil der Patienten sei geimpft – wobei bei manchen Covid nur eine Begleiterkrankung und nicht der Hauptgrund für den Klinikaufenthalt sei. „Viele sind aus anderen Gründen hier, aber sie müssen natürlich genauso isoliert werden wie diejenigen, die wegen Covid ins Krankenhaus kommen – mit einem entsprechend höheren Betreuungsaufwand“, beschreibt Leiprecht die Situation aus Sicht der Oberschwabenklinik.

Da die mildere Omikron-Variante BA.5 immer noch die vorherrschende Sars-2-Mutante ist, liegen die meisten Patienten auf Normalstation: zwölf in Wangen und zehn in Ravensburg. Nur ein Patient am EK ist auf der Intensivstation.

Auch die Anzahl der erkrankten Mitarbeiter steigt weiter an. „Alles andere wäre auch verwunderlich“, meint Leiprecht. Mit dem Eintreten der neuen Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg zum 1. Oktober ändere sich an den Häusern der Oberschwabenklinik nichts, denn die strengeren Regeln, die darin für Krankenhäuser formuliert werden, haben an der OSK die ganze Zeit über gegolten: eine Testpflicht und obligatorische FFP2-Masken für alle Besucher, überdies gelten eingeschränkte Besuchszeiten täglich zwischen 14 und 17 Uhr. Pro Patient darf am Tag bis auf Ausnahmefälle nur ein Besucher kommen.

Sieben-Tages-Inzidenz verdoppelt sich in einer Woche

Auch die Sieben-Tages-Inzidenz steigt – passend zum Landes- und Bundestrend – wieder an, weshalb das Robert-Koch-Institut (RKI) von einer sich aufbauenden siebten Pandemiewelle spricht. Im Kreis Ravensburg liegt der Wert, der angibt, wie viele Menschen sich auf hunderttausend Einwohner gerechnet binnen einer Woche neu mit dem Coronavirus infizieren, aktuell bei 320, im Land bei 412,1, im Bund bei 466 (Quellen: Landesgesundheitsamt und RKI).

Zum Vergleich: Vor einer Woche lag der Wert im Landkreis bei gerade mal 149,4, vor einem Monat bei 139,6, vor einem Jahr bei 62,3. Insgesamt starben im Kreis 227 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronainfektion, bundesweit sind es etwa 150.000.