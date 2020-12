An der Ampel Auto gestreift

Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist am Montagnachmittag bei einem Unfall an der Kreuzung Eisenbahn- / Georgstraße in Ravensburg entstanden. Laut Polizeibericht wollte ein 46 Jahre alter Nissan-Fahrer von der Eisenbahnstraße nach links abbiegen und stoppte an der Ampel. Da er während des Wartens die Position seines Wagens korrigieren wollte, setzte er zurück und streifte dabei einen hinter ihm stehenden Daimler. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.