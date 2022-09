An den Ravensburger Schulen wird es eng

Das massive Personalproblem an den Schulen im Land macht auch den Schulleitern in Ravensburg zu schaffen: „Wir sind absolut auf Kante genäht. Da darf niemand krank werden, was natürlich illusorisch ist“, sagen Susanne Lutz, geschäftsführende Schulleiterin der Gymnasien, und Christina Herzer, die für die Grundschulen, die Realschule, die Gemeinschaftsschule und das SBBZ verantwortlich ist. Zusätzlich müssen noch Kinder, die mit ihren Eltern aus der Ukraine geflüchtet sind, unterrichtet werden.

Susanne Lutz mag vor dem Schulstart am Montag eigentlich gar nicht von einem Lehrermangel sprechen. „Lehrer gäbe es an vielen Stellen schon, aber die Stellen gibt es nicht“, sagt die Leiterin des Spohngymnasiums. An allen Ravensburger Gymnasien sei die Situation ähnlich angespannt: „Es darf niemand ausfallen.“ In der direkten Nachbarschaft sei die Lage zum Teil noch prekärer: „Da reden wir nicht mehr über die AG, die ausfällt, sondern darüber, dass Lehrer für Kernfächer fehlen.“

„Niemand darf krank werden“

„Ein absolutes Unding“, sagt auch Christina Herzer von der Grundschule Neuwiesen dazu, dass landesweit zum Schuljahresbeginn fast 900 Stellen unbesetzt sind. „Auch bei uns darf eigentlich niemand krank werden.“ Froh ist Herzer dagegen über den „tollen Schulträger“, die Stadt Ravensburg, die es geschafft habe, in den Sommerferien wieder ein komplettes Stockwerk zu sanieren.

Personalfragen und die räumlichen Voraussetzungen spielen auch in ein anderes Thema hinein, das zum neuen Schuljahr die Diskussion bestimmt: Wie lassen sich die Vorbereitungsklassen (VKL) vor allem für aus der Ukraine geflüchtete Kinder organisieren? Gut 100 Schüler gilt es alleine in Ravensburg zusätzlich aufzufangen – Tendenz steigend.

Wir müssen alle zusammenarbeiten und die Frage lösen, wo überhaupt noch Räume sind, sagt Christina Herzer.

Es wird eng, an der Neuwiesenschule beispielsweise werden dieses Jahr auch noch mehr Erstklässler eingeschult als in den vergangenen Jahren. Und die Schulleiterin glaubt auch, dass es sinnvoll wäre, wenn die Kinder in der Nähe der Notunterkünfte unterrichtet werden könnten.

Flexibilität von Pandemie gewohnt

Bleib die Frage: von wem? „Wir brauchen dringend Unterstützung. Wenn es Menschen gibt, die an den Grundschulen oder weiterführenden Schulen muttersprachlich in den VKL-Klassen helfen können, dann freut sich jeder Schulleiter in Ravensburg über einen Anruf“, sagt Susanne Lutz. Weniger Sorgen macht den beiden Verantwortlichen, dass auch der Schulsport wegen als Notunterkünfte belegter Hallen leiden dürfte. „Wir sind durch die Corona-Pandemie gewohnt, da kreativ und flexibel zu reagieren. Bewegung lässt sich immer irgendwie organisieren“, sagt Herzer.

Stichwort Pandemie: Vor einem Jahr waren die Hygienekonzepte zum Schulstart noch das alles beherrschende Thema: Von den umfassenden Teststrategien und der Maskenpflicht ist nichts mehr übriggeblieben, weil sich die rechtlichen Voraussetzungen komplett geändert haben. Zum Schuljahresbeginn gibt es denn auch an den Ravensburger Schulen keinerlei Tests mehr, so die Stadtverwaltung auf Anfrage. Die Stadt setze „auf regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume und auf Handdesinfektion“. An den Schulen stehen außerdem CO₂-Ampeln und Luftreinigungsgeräte zur Verfügung.