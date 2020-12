An Ampel auf Auto geprallt

Schaden von rund 7000 Euro ist am Donnerstagnachmittag entstanden, als eine Autofahrerin an einer Ampel in der Ravensburger Charlottenstraße auf einen Wagen auffuhr. Die 30-Jährige reagierte laut Polizei zu spät, als der Fahrer des vorrausfahrenden Skoda an der Kreuzung mit der Charlottenstraße bremste. Sie sowie der gleichaltrige Skoda-Fahrer blieben unverletzt.