Amt glaubt: Doch keine Tigermücke in Ravensburg

Das auffällige Insekt, das eine SZ-Leserin in Schmalegg erschlagen hat, ist wohl doch keine Ägyptische Tigermücke. Davon geht zumindest das Landratsamt Ravensburg jetzt knapp zwei Wochen nach dem Fund aus. Allerdings ist das tote Tier gar nicht untersucht worden.

Wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtete, hatte die Schmaleggerin die Mücke auf ihrem Arm kurz vor dem Stich erschlagen und anschließend eingetütet. Weil ihr die Größe und die auffällig gestreiften Beinchen verdächtig vorkamen, fotografierte sie das tote Insekt mit einer gängigen Bestimmungs-App. Das Ergebnis ergab eindeutig eine Ägyptische Tigermücke, eine Schwester der Asiatischen Tigermücke, die sich in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren verbreitet hat. Beide Arten können zumindest theoretisch tropische Krankheiten übertragen. Im Landkreis Ravensburg wurden die exotischen Arten bislang nicht offiziell erfasst.

Internet-Plattformen sammeln Meldungen

Die SZ-Leserin informierte zusätzlich das Umweltamt des Landkreises. Die Behörde hielt den Fund einer Tigermücke nicht für ausgeschlossen, verwies auf Anfrage aber zunächst auf Plattformen im Internet (tiger-platform.eu; mueckenatlas.com), wo man Sichtungen freiwillig melden könne und gab Tipps, wie man die Verbreitung von exotischen Plagegeistern verhindern könne.

Die Berichterstattung in der „Schwäbischen Zeitung“ führte aber schließlich dazu, dass sich das Gesundheitsamt einschaltete und das in der SZ abgedruckte Foto des toten Insekts bei einer solchen Plattform einreichte. Ergebnis der Analyse dort: „Es handelt sich nicht um eine Tigermücke, sondern um ein gewöhnliches heimisches Exemplar“, wie eine Sprecherin des Landratsamtes am Freitag mitteilte.

Tote Mücke nicht untersucht

Das tote Tier selbst ist allerdings nicht untersucht worden. „Ich habe die Mücke immer noch bei mir zu Hause liegen, gemeldet hat sich bei mir niemand mehr“, so die Schmaleggerin. „Normalerweise ist das gar nicht unsere Zuständigkeit, aber in diesem Fall wollten die Kollegen es genau wissen und haben die Plattform genutzt“, sagt dazu die Sprecherin der Behörde.