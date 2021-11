Auch Ampel-Abgeordnete der Region sind sich einig und sehen Vorteile für Kreis Ravensburg

Im Wahlkreis Ravensburg ist die neue Ampelkoalition durch die drei Bundestagsabgeordneten Heike Engelhardt (SPD), Agnieszka Brugger (Bündnis 90/Die Grünen) und Benjamin Strasser (FDP) mit allen drei Farben vertreten. Das Trio will das Berliner Motto vom „Aufbruch wagen“ konkret in die Region tragen, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung zum Koalitionsvertrag. Der Ampel-Regierung werde „den ländlichen Raum ganz besonders im Blick haben.“

„Mir war besonders wichtig, dass wir die Arbeitsbedingungen in der Pflege deutlich verbessern. Wir schaffen geteilte Dienste ab und verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Pflege. Durch die Steuerbefreiung der Zuschläge sorgen wir dafür, dass schnell mehr Netto bei den Pflegenden ankommt. Durch die Einführung des Mindestlohns haben wir die Lebensverhältnisse vieler Menschen deutlich verbessert. Frauen profitieren davon besonders“, erklärt die Ravensburgerin Heike Engelhardt.

Außerordentlich gute Nachrichten für die Region. Benjamin Strasser, FDP-Bundestagsabgeordneter

„Mit einem Klimaschutz-Sofortprogramm werden wir schon im nächsten Jahr konkrete und sozial gerechte Maßnahmen beschließen, die den Klimaschutz voranbringen, den Ausbau der Erneuerbaren Energien beschleunigen und unsere Wirtschaft nachhaltiger machen. Die Landwirtinnen und Landwirte in unserer Region werden wir stärker unterstützen, besonders dann, wenn sie einen wichtigen Beitrag für Tierwohl und Naturschutz leisten“, wird Agnieszka Brugger aus Ravensburg zitiert.

Der Berger Benjamin Strasser spricht von „außerordentlich gute Nachrichten für die Region in den Bereichen Digitalisierung und Mobilität“ durch den Koalitionsvertrag: „Dass die Glasfaserausbauförderung auch ohne Aufgreifschwelle vorangetrieben wird, hilft gerade den sogenannten weißen und grauen Flecken in Oberschwaben und dem Allgäu, um auch sie endlich mit der schnellsten Technologie versorgen zu können. Es sollen nun mehr Oberzentren an den Fernverkehr angebunden werden. So bestehen Chancen, dass demnächst ein ICE an den Bodensee fährt.“

Vierter Vertreter des Wahlkreises Ravensburg im Bundestag ist der direkt gewählte Abgeordnete Axel Müller (CDU).