Weil er vermutlich zu schnell unterwegs war, ist ein Mann am Montag gegen 21.40 Uhr gegen eine Fußgängerampel in der Schmalegger Straße in Ravenburg gefahren.

Der 22 Jahre alter Audi-Fahrer wollte in die Schmalegger Straße abbiegen und prallte dabei gegen die Ampel. Während der Sachschaden an der Ampel auf rund 1500 Euro beziffert wird, beträgt dieser am Audi etwa 10 000 Euro. Den jungen Fahrer erwarten nun ein hohes Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.