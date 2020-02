Amnesty in Ravensburg sucht Berater für Geflüchtete

In Ravensburg-Weingarten gibt es seit 1974 eine Regionalgruppe der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Derzeit stünden viele Bürger der Asylrechtspolitik und Praxis nicht gleichgültig gegenüber und engagieren sich für Geflüchtete, die hier vor Ort leben, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Bedarf an Beratungen zu Fragestellungen rum um das Thema Asyl sei extrem hoch, daher suche die Gruppe dringend Unterstützung. Wer sich in diesem Bereich ehrenamtlich engagieren möchte, habe die Möglichkeit, zur Vorbereitung an einem dreitägigen Seminar vom 3. bis 5. April bei Würzburg teilzunehmen.

Wer Interesse hat, erhält weitere Informationen über die Amnesty-International-Gruppe, die sich am 20. Februar (immer am dritten Donnerstag im Monat) um 20 Uhr in den Räumen der Diakonie, Eisenbahnstraße 49, in Ravensburg trifft oder unter Telefon 0751 / 59509.