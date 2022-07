„Amazon Prime Day“: So halten Händler in der Region dagegen

Seit Dienstagmorgen ist die Internetseite des Handelsriesen Amazon voll von hellblau unterlegten Rabatthinweisen. Denn am 12. und 13. Juli ist „Prime Day“ – ein Aktionszeitraum, der exklusiv für registrierte Kunden veranstaltet wird. Währenddessen werden zahlreiche Produkte zu einem reduzierten Preis angeboten. Für die Händler in der Region ist es eine weitere Aktion, die ihrem Geschäft langfristig schadet. Mit diesen Tricks kämpfen sie dagegen an.

„Das ist ein Kämpfen wie David gegen Goliath“, sagt Maikel Auer, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins in Bad Waldsee. Als lokaler Händler sei es nicht einfach, mit einem Gegenspieler wie Amazon zu überleben. Hinzu kämen hohe Mietpreise. Gleichzeitig sehe er aber, dass noch immer Wertschätzung von den Kunden kommt.

Mit guter Beratung und eigenen Aktionen

„Bad Waldsee hat noch den Vorteil, dass es viele Nischengeschäfte gibt“, erklärt Auer. Die unabhängig geführten Geschäfte setzen auf eine sorgfältige Auswahl und gute Qualität, was gerade bei Kurgästen gut ankomme. Dabei sei eine ordentliche Beratung entscheidend. Nur damit könnten die Händler einem Riesen wie Amazon entgegentreten.

„Eins zu eins wird es keine Auswirkung haben“, sagt Christoph Morlok, Geschäftsführer der Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe in Wangen. Insgesamt würde aber der lokale Handel durch Aktionen wie dem „Amazon Prime Day“ unterwandert. Um das zu verhindern, müsse man mit cleveren Aktionen dagegenhalten.

Es braucht künftig immer mehr Veranstaltungen, bei denen die Stadt zu einem Erlebnis wird – „weil es doch etwas anderes ist, wie vom Sofa aus einzukaufen“, erklärt Morlok. Das können Aktionen wie das Pflasterspektakel vor zwei Wochen in der Wangener Innenstadt sein. Das sei sehr gut besucht worden.

Wifo-Vertreter beobachtet Unsicherheit bei Kunden

Auch in Ravensburg sollen Feste wie beispielsweise „Brot und Wein“ auf dem Gespinstmarkt vor gut vier Wochen die Stadt wieder lebendig machen. Nach Ansicht des Geschäftsführers des Wirtschaftsforums pro Ravensburg (Wifo), Eugen Müller, funktioniere das. „Wir stellen fest, dass die Leute wieder gerne in die Innenstädte gehen und sich beraten lassen“, sagt er.

Laut Müller ist auch die Infrastruktur entscheidend. Bei Hitze wie in diesen Tagen brauche es Schattenplätze und Zugang zu Wasser, damit die Menschen sich in der Stadt wohlfühlen. Das sei durch die Umgestaltung des Gespinstmarktes in Ravensburg geschaffen worden. Gleichzeitig beobachtet Müller durch die aktuell hohe Inflationsrate eine Unsicherheit bei den Kunden. Dieses zurückhaltende Konsumverhalten würde sich aber auch auf den Online-Handel auswirken.

Davor warnen Verbraucherschützer

Das Versandunternehmen Amazon hat den „Prime Day“ erstmals 2015 veranstaltet. An diesem Tag sollen sogar mehr Bestellungen eingegangen sein als am vorherigen „Black Friday“ – einem weiteren Rabatttag, der immer am vierten Freitag im November stattfindet. Im Jahr 2019 fand der „Prime Day“ erstmals an zwei Tagen statt, weshalb man eigentlich von „Prime Days“ sprechen sollte.

In der Vergangenheit haben Streiks von Mitarbeitern wegen schlechten Arbeitsbedingungen den Aktionszeitraum überschattet. Außerdem warnen Verbraucherschützer vor Tricks der Händler, die auf Amazon vertreten sind. Countdowns und eine angegebene Produktknappheit sollen Käufer wohl bewusst unter Druck setzen und zum Kauf bewegen.