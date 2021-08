Amateur-Tanzsport-Club für RV in Ludwigsburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ende Juli fanden in Ludwigsburg unter anderem die Landesmeisterschaften der Hauptgruppen 2 in den lateinamerikanischen Tänzen statt. Ausgetragen wurde dieses Turnier in der Rundsporthalle vom Tanzclub Ludwigsburg. Für die meisten Turniertänzer, unter anderem auch für Sebastian Mayer und Christina Kalliafa, war dies ihr erstes Turnier nach einem langen Lockdown. An den Start gingen die Beiden für den Amateur-Tanzsport-Club Blau-Rot Ravensburg e.V.. Nach einer langen Trainingspause war diese Landesmeisterschaft erst ihr zweites gemeinsames Turnier. Im Finale ertanzten sich die beiden einen hervorragenden 3. Platz. Mit einem 2. Platz im ChaChaCha sowie einigen 1ern und 2ern in ihrer Wertung konnten Sebastian und Christina ganz vorne im Feld mitmischen und somit in eine erfolgsversprechende Turniersaison starten.