Am Wochenende wird in Weißenau zwei Mal eingebrochen

Ein bislang Unbekannter ist am vergangenen Wochenende in zwei Objekte in Weißenau eingebrochen. Über ein entriegeltes gekipptes Fenster gelangte der Einbrecher in einen Kleintiersalon in der Weingartshofer Straße und durchsuchte den Laden. Schließlich entwendete der Unbekannte eine geringe Menge Bargeld. In der Nacht von Sonntag auf Montag stieg ein unbekannter Täter in ein Fitnessstudio in der Gebizostraße ein. Auch hier entriegelte er ein gekipptes Fenster, durchsuchte sämtliche Räume und brach unter anderem einen Automaten auf. Daraus entwendete der Einbrecher eine geringe Menge Bargeld, heißt es im Bericht der Polizei. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt in beiden Fällen und prüft, ob es einen Zusammenhang gibt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 33 33 zu melden.