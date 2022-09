Am Wochenende für fünf Euro ins Kino in Ravensburg

Die beiden Ravensburger Kinos Frauentor und Die Burg beteiligen sich am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, am ersten Kinofest 2022, das in fast allen Kinos in Deutschland stattfindet. An beiden Tagen kostet jedes Ticket nur fünf Euro pro Person. Wie die Veranstalter mitteilen, läuft im Kino Die Burg das normale Programm, und im Frauentor wird eine Mischung mit Specials und alten erfolgreichen Filmen gezeigt. So gibt es am Samstagabend im Frauentor zwei Vorpremieren mit „Lieber Kurt“ um 20 Uhr (Til Schweiger) und „Chase“ um 20.30 Uhr (Gerard Butler) sowie an beiden Tagen die Double-Feature von Top Gun. Weitere Infos zum Programm gibt es online unter www.cineparc.de.