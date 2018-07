Am Rutenfest fahren Bus und Bahn bis in die Nacht

Auch in diesem Jahr bieten Bus- und Bahnunternehmen wieder Sonderfahrten zum Ravensburger Rutenfest an.

Für die Nachtschwärmer bietet der Stadtbus Ravensburg-Weingarten von Rutenfreitag bis Rutendienstag Fahrten bis 1.30 Uhr (letzte Fahrtmöglichkeit ab Ravensburg Busbahnhof) an.

Zusätzlich verkehren von Freitag auf Samstagnacht, sowie von Samstag auf Sonntagnacht die Nachtbusse. Auf der Linie 1 ab Ravensburg Busbahnhof in Richtung Baindt fahren die Busse bis 4.20 Uhr und in die Weststadt bis 3.26 Uhr. Auf der Linie 3 in Richtung Eschach verkehren die Busse bis 3.25 Uhr. Auch im Überlandverkehr werden zusätzliche Spätfahrten angeboten.

Im Sonderfahrplanheft sind die wichtigsten Fahrtmöglichkeiten aufgeführt, um zum Rutenfest und zurück zu gelangen. Der Rutenfestfahrplan ist bei den Busfahrern erhältlich. Über die weiteren Verbindungen informiert das Fahrplanheft des Stadtbus Ravensburg Weingarten und die bodo-App. Die Sonderfahrpläne gibt es auch im Internet auf www.stadtbus-rv-wgt.de zum Download.

Während des Rutenfestes gilt auch am Rutensamstag das Ein-Euro-Samstagsticket. Die Fahrgäste bezahlen für ihre Fahrt also nur einen Euro. Kinder von drei bis 14 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen fahren sogar kostenlos mit.

Auch die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) einen Sonderverkehr während des Rutenfestes an. Vom 21. bis 24. Juli sorgt die Geißbockbahn mit 42 Zusatzfahrten zwischen Aulendorf und Friedrichshafen dafür, dass Besucher sicher zum Fest und wieder nach Hause kommen. Die BOB dehnt dabei ihr Angebot am Abend und in der Nacht aus. Die Züge verkehren an allen vier Tagen im Stundentakt bis nach Mitternacht, am Samstag sogar noch eine Stunde länger. Die letzte Abfahrt von Ravensburg in Richtung Friedrichshafen ist um 0.38 Uhr (in der Nacht von Samstag auf Sonntag 1.36 Uhr).

Wegen des erfahrungsgemäß hohen Fahrgastaufkommens am Samstag und Dienstag können in den Zügen nach 20 Uhr keine Fahrräder mitgenommen werden.

Die Sonderfahrpläne zum Rutenfest gibt es unter www.bob-fn.de/rutenfest. Fahrplan-Flyer liegen zudem in den Triebwagen sowie in den Bahnhöfen aus.