Am Mittwoch startet die Fachmesse Agraria

Ravensburg (sz) - Am Mittwoch, 19. Oktober, beginnt die Agraria Oberschwaben, die im Rahmen der Oberschwabenschau stattfindet. Fünf Tage, bis 23. Oktober, dauert die Fachmesse. Sie ist in der Oberschwabenhalle Ravensburg und auf dem benachbarten Freigelände zu finden. Rund 100 Aussteller aus der Welt von Agrar und Forst nehmen teil, wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung schreiben.

Am Zürn-Stand beispielsweise kann man die neuen John-Deere-Traktoren der Serie 6R kennenlernen: mit kurzem Radstand sehr agil, auf der Straße sehr sparsam im Verbrauch. John Deere verbaut hier auch sein System 1-Click-Go. Damit lassen sich Einstellungen für Traktoren und Anbau-Geräte viel schneller und leichter vornehmen. Bis zu 90 Prozent der Klicks erübrigen sich dank AutoSetup. Zürn bringt außerdem einen kompakten Teleskoplader von Kramer mit.

Zwei echte Innovationen zeigt Neyer Landtechnik. Der Methangas-Traktor von New Holland ist der erste Serientraktor, der mit Biomethan betrieben wird. Sprich: Biogasanlagen-Betreiber können eigenes Biogas dafür aufbereiten. Der Traktor bringt dieselbe Leistung und Drehmomente wie Traktoren mit vergleichbarem Diesel-Antrieb. Neyer hat außerdem einen Hoflader mit Elektro-Antrieb dabei. Die Innovation hier: Zum ersten Mal ist ein Elektroantrieb preislich wettbewerbsfähig zu den gängigen Diesel-Modellen – denn das hat sich der Hersteller MONA auf die Fahnen geschrieben. Ebenfalls zu sehen bei Neyer: ein 17-Kubikmeter-Fass von Wienhoff, der CX-Mähdrescher New Holland und der ganz neue T7.315 Heavy Duty von New Holland, bei dem die Kabine auffällt. Sie ist übersichtlicher, bequemer und bietet weitere Interfaces sowie ein Display im Lenkrad. Produziert wird der Heavy Duty übrigens in Österreich.

Lely präsentiert das automatische Melksystem Astronaut A5 – das dafür bekannt ist, mit besonders wenig Strom klarzukommen. Das hat die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) in unabhängigen Tests untermauert. Dort hatte Astronaut A5 die niedrigsten je gemessenen Verbrauchs-Werte. Am Lely-Stand kann man außerdem die mobilen Stallreiniger der Discovery-Reihe kennenlernen. Das sind akkubetriebene Fahrzeuge, die auf Spaltenböden wie auch befestigten Flächen arbeiten können und sich für individuelle Routinen programmieren lassen.

Maschinen von Deutz-Fahr sieht man bei der BAG Allgäu Oberschwaben eG. So kommt als Neuheit der Deutz-Fahr 6135C TTV mit auf die Agraria – ein Traktor, der mit seinem Getriebe punktet. Es gilt als einzigartig innerhalb seiner Leistungsklasse, der Traktor ist bis zu 50 km/h schnell unterwegs. Seine Vorderachse ist gefedert. Das Team am BAG-Stand hat außerdem den Deutz-Fahr Serie 5 als Aktionsschlepper dabei: Wer ihn kauft, bekommt die Frontladerschwinge gratis dazu. Auch Durstige sind am BAG-Stand willkommen. Erstmals bietet das Unternehmen eigenes BAG-Bier an, das mit einer speziellen Rezeptur extra für BAG gebraut wird.

Nagelneu ist zudem ein Angebot der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg: Dort startete gerade der erste Jahrgang des Studiengangs Agrarwirtschaft. Die Hochschule stellt den neuen Studiengang auf der Messe mit einem eigenen Stand vor. Wer sich für ein Agrarwirtschafts-Studium interessiert, kann sich direkt auf der Agraria ausführlich und persönlich beraten lassen. Am Sonntag, 23. Oktober, ist auch Prof. Konrad Reif auf dem Messegelände. Er war maßgeblich daran beteiligt, den Studiengang zu entwickeln. Er nimmt an dem Tag an einer Podiumsdiskussion teil: Ab 14 Uhr geht es in der Oberschwabenhalle um Photovoltaik in Kombination mit Landwirtschaft, genannt Agri-PV. Die Experten diskutieren den Stand der Forschung und erste praktische Erfahrungen.

2022 gibt es die traditionsreiche Oberschwabenschau zusammen mit der Fachmesse Agraria Oberschwaben als neues Messe-Doppel. Die beiden Messen gehören zusammen, sind auf demselben Gelände. Aber sie dauern nicht gleich lang: Die Oberschwabenschau startete am 15. Oktober, die Agraria öffnet am Mittwoch, 19. Oktober. Beide enden am 23. Oktober. Das Ticket ist dasselbe – man bezahlt nur einmal Eintritt. Wer vor Start der Agraria zur Oberschwabenschau kommt, erhält auf Wunsch ein Armband. Mit diesem Band kann man nach dem Start der Agraria die Messen erneut besuchen und hat freien Eintritt.

Die Agraria Oberschwaben 2022 dauert von 19. bis 23. Oktober. Beide Messen haben täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.