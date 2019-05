Am Kaiserstuhl verpasst der KJC die Ränge ganz oben

Die Radsportjugend des KJC Ravensburg hat beim dritten Lauf des Baden-Württemberg-Schülercups erneut starke Leistungen gezeigt. Allerdings reichte es dieses Mal nicht für einen Platz unter den besten drei.

Beim Rennen in Aichstetten am Kaiserstuhl waren die Radsportler um Trainer Tobias Hübner auf dem drei Kilometer langen Rundkurs durch die Weinberge gut gefordert. Zusätzlich gilt die Rennserie als Sichtung für die Landeskader und ist daher immer stets gut und stark besetzt. In der Klasse U15 standen in Ferdinand Hübner, Leo Wetzel und Samuel Schulz drei KJC-Sportler am Start. In den ersten drei von sechs Runden konnten zunächst alle Fahrer das Tempo der immer kleiner werdenden Hauptgruppe mithalten. Immer Kontakt zur Spitze hatte Ferdinand Hübner. Er war auch einer der zehn Fahrer der anschließenden Spitzengruppe. Leo Wetzel musste die Spitzengruppe ziehen lassen und fiel zurück in die Verfolgergruppe um Samuel Schulz. Am Ende kam es zum Spint. Hier musste sich Ferdinand Hübner, wie schon beim Rennen zuvor, knapp als Vierter geschlagen geben. Auf Platz 18 kam Leo Wetzel und auf Platz 20 Samuel Schulz ins Ziel.

In der U17 standen wieder Ferris Gauer-Nachbaur und Luca Teuscher am Start. Beide erwischten einen guten Start und blieben in der ersten Führungsgruppe mit etwa 15 Fahrern. Nachdem sich schnell eine dreiköpfige Spitzengruppe bildete, wurde es zunächst ruhiger in der Verfolgergruppe. Luca Teuscher attackiert dann am Anstieg und sprengte somit das Verfolgerfeld. Diese Attacke hatte jedoch Folgen, denn Teuscher übernahm sich und fiel am Ende zurück. Ebenfalls Opfer der Attacke wurde Gauer-Nachbaur, der auch zurückfiel. Die Ravensburger wurden Elfter und 14. – laut Tobias Hübner für baden-württembergische Verhältnisse nicht schlecht, aber es habe nicht die guten Leistungen widergespiegelt.

Beim Lauf zum Sommerbahn-Cup in Öschelbronn Hübner dagegen sowohl in der Ausscheidung als auch beim Temporennen und beim Punktefahren dreimal den zweiten Platz.