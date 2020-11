Am Haken: Christbaum schwebt überm Ravensburger Marienplatz ein

Die Adventszeit steht vor der Tür. Davon kündet der neue Christbaum, eine schöne 15 Meter hohe Tanne aus dem Ravensburger Umland, die seit Mittwoch den Marienplatz bereichert. Stolze zwei Meter misst das Fundament laut Mitteilung der Stadtverwaltung, in das der Baum gestellt wurde. Wie jedes Jahr wurde dieser vom städtischen Betriebshof transportiert und aufgestellt. Weiter geht es am Donnerstagmorgen: Dann wird ab etwa 7.30 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung am Baum angebracht.