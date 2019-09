Am Ende steht nur das KJC-Idol Buchmann oben

Die jungen Radsportler des KJC Ravensburg haben am Wochenende einige Podestplätze erreicht. Bei den Rennen zeigten die Jugendfahrer des KJC-FEO-Teams laut Mitteilung jedoch Licht und Schatten.

Beim letzten Lauf zum Vier-Länder-Schülercup in Obergünzburg starteten alle Klassen von U11 bis U15 gemeinsam, was offensichtlich bei einigen für Verwirrung sorgte. Es trennten sich jedoch schnell die unterschiedlichen Klassen. In der U13 belegte der Ravensburger Luan Elsäßer Platz sechs, Linus Schmid belegte Platz sieben und Florentin Berger Platz neun. Sicherlich nicht ganz das, was sich die KJC-Fahrer erhofft hatten. Nicht besser erging es Ferdinand Hübner in der U15. Als sicherer Gesamtsieger stand er bereits vor dem Rennen fest. Vielleicht war daher auch der Druck zu gering – denn auch er landete nur auf Platz neun. Leo Wetzel wurde Elfter.

Am Tag darauf fuhr die KJC-Truppe motiviert zum Radklassiker nach Wangen. In der U15 startete neben Ferdinand Hübner noch Samuel Schulz. Beide kämpften in der kleinen Hauptgruppe mit. Hübner fuhr gegen seinen Dauerrivalen Justin Bellinger aus Biberach um jeden Wertungssprint. Am Ende musste die Schlusswertung entscheiden. Diese ging zu Gunsten des Biberachers aus. Hübner belegte somit Platz zwei und Samuel Schulz Platz acht.

In der U17 hatte der KJC nur Luca Teuscher am Start, da Ferris Gauer-Nachbaur auf Klassenfahrt war. Teuscher nutzte die Gelegenheit, dass die ganz großen Favoriten in Wangen fehlten und attackierte von Beginn an. Am Ende bildete sich eine Vierergruppe, die dann noch zu einer Dreiergruppe schmolz. Auch hier punktete Teuscher in jeder Wertungsrunde mit, aber wie Hübner reichte es ihm am Ende nicht ganz zum Sieg. Er belegte aber seinen ersten Podestplatz in dieser Saison.

Im Rennen der Jedermannklasse standen die Ravensburger Thorsten Röttgers und Jugendtrainer Ben Koch am Start. Der Amateurfahrer im Team Straßacker war an diesem Tag unschlagbar. Bereits im ersten Drittel fuhr Koch dem Feld davon. Ein Kemptener konnte ihm folgen, stürzte dann aber nach einem Reifenplatzer. Koch fuhr das Rennen als Solist eindrucksvoll zu Ende. Er überrundete das Fahrerfeld und hatte noch genug Energie, um vor der Schlusswertung dem Feld erneut zu enteilen. Röttgers musste das Rennen wegen eines Defekt aufgeben.

Das wichtigste Podest aus Sicht des KJC belegte der derzeit beste deutsche Radprofi. Emanuel Buchmann, Idol vieler KJC.Nachwuchsfahrer, siegte im Hauptrennen und durfte im Anschluss jede Menge Autogramme schreiben.