Am Elften Elften beginnt die Fasnet nicht: Was diese neun Zünfte aus der Region trotzdem machen

Umzüge, Bälle, Narrentreffen: Die Zünfte in der Region fiebern schon jetzt einer Fasnet wie vor der Corona-Pandemie entgegen. Und diese erste, weitgehend normale Fasnet beginnt am Elften Elften? „Nein“, sagt Fastnachtsexperte Werner Mezger aus Rottweil. Trotzdem feiern einige Zünfte diesen Tag. Welche Bräuche es in den einzelnen Städten gibt, was der Eflte Elfte mit Weihnachten zu tun hat – und warum die Bad Wurzacher Narren eine Ausnahme darstellen: ein Überblick.

Der Elfte Eflte – ein Karnevalstermin?

„Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Mega-Events, die es in ganz Köln am Elften Elften gibt, Traditionsveranstaltungen sind. Köln ist an dem Tag überschwemmt mit Leuten von außerhalb“, erklärt Werner Mezger.

Der Volkskundler kommentiert als „Fastnachtsprofessor“ seit über 30 Jahren Narrentreffen im Fernsehen und gilt als Koryphäe auf dem Gebiet der Fastnachtsforschung. Er weiß: „Die Ur-Kölner feiern eigentlich auf dem Alter Markt und nur auf dem Alter Markt.“ Inzwischen gehe aber insbesondere im Uni-Viertel „der Punk ab“, so Mezger, der als kultureller Beirat auch einen Sitz im Präsidium der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte hat.

Fastnachtsprofessor Werner Mezger hat die fünfte Jahrezeit über Jahrzehnte erforscht. (Foto: Mezger)

Was hat der Tag mit Weihnachten zu tun?

Der Professor bezeichnet den Elften Elften als „fastnachtsähnlich und in seiner Funktion fastnachtsgleich“ ist. Die Fasnet, die vor dem Aschermittwoch ihren Platz im Jahreskreis hat, kommt wie der Name schon sagt, von der Nacht vor dem Fasten: Da im Mittelalter eine strenge Fastenzeit mit Verzicht auf Fleisch, Eier, Milchprodukte galt, wurden diese vorher vertilgt und dazu kräftig die „Sau rausgelassen“. Den gleichen Anlass bot früher der 11. November.

Denn: Wie heute noch vor Ostern, gab es auch vor Weihnachten eine Fastenzeit. „Da war der Elfte Elfte der Vorabend der Weihnachtsfastenzeit“, erklärt Werner Mezger: „Man hat also nochmal einen drauf gemacht, weil man danach bestimmte Sachen nicht mehr essen durfte.“ Der Advent sei eine besonders Stille Zeit im Jahr gewesen – ohne Tanzveranstaltungen oder ähnliches. „Im Kloster Schussenried gibt es eine Quelle aus dem 18. Jahrhundert, in der der Elfte Elfte als Adventsfastnacht beschrieben wird.“

Welche Rolle spielt die Uhrzeit 11.11 Uhr?

So viel zum Datum. Was hat es mit der Uhrzeit, 11.11 Uhr auf sich, an der viele närrische Veranstaltungen beginnen? „Das hängt mit der Zahlenmystik des Hochmittelalters zusammen. Elf ist eine närrische Zahl, weil sie die Zehnzahl der Zehn Gebote um eines übersteigt und die Zwölfzahl der Apostel nicht erreicht.“ Es überlagern sich am Elften Elften also kalendarische Dinge, Fragen des Kirchenjahres und mittelalterliche Zahlenmystik.

Was feiern schwäbische Narren an dem Tag?

Für einen schwäbisch-alemannischen Narren ist es demnach nichts Verwerfliches, den Elften Elften zu feiern. Dem Fastnachtsprofessor kommt es dabei auf das „Wie“ an: „Alles, was mit Saalfastnacht zu tun hat, ist am Elften Eflten durchaus gerechtfertigt“, findet Werner Mezger. Er schränkt aber ein:

„Was an dem Tag überhaupt nichts verloren hat, ist jede Form von Vollmaskierung mit den bekannten Häsern und Masken.“ Prof. Dr. Werner Mezger

Deren Zeit kommt erst ab dem Dreikönigstag, dem Tag, an dem die Vorfastnachtszeit beginnt, und in den närrischen Tagen zwischen Gumpigem Donnerstag und Fasnetsdienstag gipfelt.

Aber zurück zum Elften Elften: An einigen Orten wird an diesem Tag zur „Fastnachtseröffnung“ geladen. Man kann das schon sagen, findet Werner Mezger, es sei aber „ein nicht ganz zutreffender Terminus.“ Denn in der Zeit danach, ist erst einmal keine Fastnacht.

Die Narren im Kreis Ravensburg begehen den Elften Elften auf unterschiedliche Weise. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich umgehört, was in der Region geboten ist:

Die Wurzacher Narrenfiguren zeigen sich am Abend des Elften Elften. (Foto: SL/Archiv)

Wurzacher zeigen sich im Häs:

Eine Häservorstellung gibt es am 11. November um 19.30 Uhr auf dem Klosterplatz in Bad Wurzach. Die Riedmeckerler-Zunft stellt eine kleine Ausnahme dar. Denn während sich in anderen Narrenstädten die Zünftler meist nur in Trachten oder mit Narrenkappen zeigen, holen in Bad Wurzach knapp 40 Narren ihre Häser und Masken aus dem Schrank. „Das war schon seit ich mich erinnern kann bei uns Tradition“, sagt Zunftmeister Dominic Neher. Symbolisch steigen die Figuren bei der Zeremonie, die vom Fanfarenzug Bad Wurzach musikalisch umrahmt wird, aus dem Ried.

Der sogenannte Fasnetslader von der Narrenzunft Bad Waldsee steht auf dem Narrenbrunnen, um exakt um 11:11 Uhr die Fastnacht auszurufen, die auf dem Fastnachswecker angezeigt wird. (Foto: Felix Kästle/dpa)

Der Wecker auf der Waldseer Hochstatt:

Bad Waldsee: In den frühen Morgenstunden ziehen der Fasnetslader Ralph Zell zusammen mit den Jungelfer-Bäckern durch die Stadt und laden alle Bürgerinnen und Bürger ein zur Feier am Federlesbrunnen auf der Hochstatt. Dort wird pünktlich um 11.11 Uhr der Wecker geläutet, worauf eine närrische Abordnung von der Sammlermusik und den Zunfträten angeführt auf die Hochstatt einmarschiert und sich um den Brunnen versammelt. Begrüßt wird die Zuschauerschar vom Zunftmeister Roland Haag, der zusammen mit dem Fasnetslader närrische Worte entsendet und die Jungelfern dazu auffordert, das Martini-Brot unter die Leute zu verteilen. Mit Narrenmarsch und Schunkelwalzer gibt es dazu ein kleines närrisches Programm.

In Aulendorf treffen sich die Narren zu einem Frühschoppen im Ritterkeller. (Foto: Narrenzunft Aulendorf)

Närrischer Frühschoppen zum Zunft-Geburtstag in Aulendorf:

Aulendorf: Zu einem närrischen Frühschoppen treffen sich die Aulendorfer Narren am Elften Elften um 11.11 Uhr im Ritterkeller des Gasthaus zum Rad. In diesem Rahmen werden auch der Burggraf, sein Zeremonienmeister und seine Hofnarren inthronisiert. Und die Narrenzunft verkündet das nächste Fasnetsmotto. Wichtig ist den Aulendorfern: „Wir feiern nicht den Beginn der Fasnet, sondern unter anderem den Geburtstag unserer Narrenzunft. Am 11.11.1949 wurde die Zunft als Verein gegründet“, teilt Zunftmeister Florian Angele mit.

Die Kißlegger Narren gießen am Elften Elften ihr Narrenbäumle, das zum meterhohen Narrenbaum wachsen soll. (Foto: NZK)

Aus dem Bäumle soll in Kißlegg ein Narrenbaum wachsen

Kißlegg: Eine merkwürdige Szenerie: Männer und Frauen mit grünen Gießkannen stehen um eine kleine Tanne, besingen sie und sagen Gedichte auf. Was am Elften Elften um 11.11 Uhr vor dem Kißlegger Rathaus geschieht, ist aber kein verfrühtes Christbaum-Loben. Es ist das Narrenbäumlesetzen der Hudelmale-Zunft, die sich mit dem Begießen eines mickrigen Bäumchens jedes Jahr auf die nächste Fasnet einstimmt. Denn: Aus dem Tännchen, das Zunfträte und Bürgermeister am 11.11. zusammen mit den örtlichen Kindergärten zum Wachsen animieren, soll binnen weniger Monate ein meterhoher Narrenbaum werden. Für die närrischen Klänge sorgt der Fanfarenzug der Kolpingsfamilie Kißlegg. Außerdem wird dem Publikum das nächsten Fasnetsmottos verkündet. An ihm orientieren sich die freien närrischen Gruppen, die bei der Kißlegger Straßenfasnet durch den Flecken ziehen.

Ulrich Müller ist seit 60 Jahren bei der Wangemer Narrenzunft Kuhschelle weiß-rot e.V. Ein Leben ohne Fasnet kann er sich gar nicht vorstellen.

Verbaler Schlagabtausch in Wangen:

Wangen: In Wangen treffen sich Zunfträte und Honoratioren aus der Allgäu-Stadt zur Martini-Sitzung. Regelmäßig kommt es hier zum heiter-närrischen, verbalen Schlagabtausch zwischen den Narren und der Rathaus-Spitze. Für die anstehende Fasnet wird außerdem der jeweilige Narrenvater gekürt und neue Zunfträte im Kreis der Wangener Fasnetsmachern vorgestellt oder ausgeschiedene verabschiedet. Während an der Martinisitzung ab 11.11 Uhr nur geladene Gäste teilnehmen, gibt es am Nachmittag für alle Mitglieder der Kuhschelle-Zunft einen Hästräger-Hock. Der Name bezieht sich allerdings auf die Teilnehmer und nicht das Outfit: Ihre Häser und Masken lassen Ane-Weible, Flachsnarren und Co. am Elften Elften im Schrank.

Die Zunft-Spitze der Kuhschelle, hier Zunftmeister Tengler mit den Narrenvätern, nimmt am Eflten Elften die Stadtverwaltung auf die Schippe. (Foto: SWE/Archiv)

Baienfurter Narren treffen sich zweimal:

Baienfurt: In Baienfurt treffen sich die Zunftmitglieder der Narrenzunft „Henkerhaus“ morgens beim „Mayerbeck“, um pünktlich um 11.11 Uhr die Narrenkappe aufzusetzen und das erste Schmalzgebäck zu kosten: „Selbstverständlich mit gereimten Worten zum Tag als Beilage“, wie Ehrenzunftmeister Artur Kopka mitteilt.

Alle, die es vormittags nicht zum „Mayerbeck“ schaffen, kommen abends in den „Neunerbeck“. Um 20.11 Uhr eröffnet der Zunftmeister die „Martinisitzung“. Darauf folgen ein närrisches Programm und Musik vom Fanfarenzug „Löwen“ und Lumpenkapelle Baienfurt/Baindt. Auch Informationen für die nächste Fasnet bekommen die Narren.

Groß und Klein der Narrenzunft Henkerhaus Baienfurt treffen sich am Elften Elften im „Neunerbeck“. (Foto: NZ Baienfurt)

Plätzler halten Martinisitzung

Weingarten: Die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten hält am 11.11. um 11.11 Uhr ihre Martinisitzung im „Gasthaus zum Stern“. Außer diversen Einlagen seitens der Zunft und der Stadtverwaltung steht unter anderem die Vorstellung des Narrenfahrplans auf der Agenda. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen im Zunfthaus. Ein Hinweis der Zunftspitze: Wer spontan noch einen närrischen Beitrag liefern möchte, kann sich bei Ball- und Sallmeister Jürgen Selg melden: ballmeister@plaetzlerzunft.de.

Närrisch-hintersinnige Wortbeiträge gibt es bei der Martinisitzung der Plätzler in Weingarten. (Foto: Zunft)

Das „Saubloderaschiessa“ der Ravensburger Schwarze-Veri-Zunft

Ravensburg: Die Mitglieder der Schwarze-Veri-Zunft in Ravensburg treffen sich am 11.11. um 11.11 Uhr im Zunftheim Wernerhof, um beim traditionellen „Saubloderaschießa“ den Schützenkönig zu ermitteln. Dabei werden mit einer Armbrust drei Schüsse auf die „Saubloder“, also eine Schweinsblase, abgegeben. Dieser Zunftbrauch existiert bereits seit 1987. Zu dieser Tradition gehört auch das Sauerkraut mit Kesselfleisch und Blut- und Leberwürste. Eröffnet wird die Veranstaltung stets mit der Fahnenweihe am Zunftheim Wernerhof, bevor der Zunftvogt der Räuber, aktuell Roland Amann, mit den Honoratioren der Stadt, der Zunftführung sowie dem amtierenden Schützenkönig zum Schießstand schreiten. Zur Kür des Schützenkönigs am Abend spielen die zunfteigenen Veri-Schalmeien auf.

Auf eine Saubloder, also Schweinsblase, schießen die Schwarz-Veri-Narren aus Ravensburg am Elften Elften und küren einen Schützenkönig. (Foto: NZ Schwarz-Veri)

In Aitrach gibt’s ein Prinzenpaar

Aitrach: Die Narrenzunft im TSV begeht am Abend des Elften Elften die Fasnetsauferstehung. Vier Träger hieven den Sarg mit einem Kellaweible auf die Bühne der Halle, wo sie symbolisch zum Leben erweckt wird. An dem Abend stellen die Aitracher außerdem ihr Prinzenpaar vor.