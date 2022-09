Altglas-Chaos: Leere Container in Ravensburg, volle in Weingarten

Nachdem es zuletzt erhebliche Probleme mit überfüllten Altglascontainern im Schussental gegeben hatte, hat sich die Lage zumindest in Ravensburg deutlich entspannt. Wie berichtet, war das Entsorgungsunternehmen Remondis wegen Personalausfällen mit der Abfuhr nicht mehr nachgekommen.

Rund um die Sammelstellen herrschte Chaos, weil viele ihre Flaschen einfach neben die Container gestellt hatten. Seit letzter Woche nun versuchen Ersatzteams, den Rückstand aufzuarbeiten.

Probleme an mehreren Stellen

An den meisten Sammelstellen in Ravensburg wie beispielsweise an der Dualen Hochschule ist wieder genug Platz, um Altglas abgeben zu können. In Weingarten sieht die Situation allerdings noch anders aus. Hier sind vor allem die Sammelstellen Liebfrauenstraße/Waldseer Straße gegenüber des Fairkauf und die Sammelstelle in der Bahnhofstraße am Güterbahnhof überfüllt. Auch die Sammelstelle Lazarettstraße gegenüber des Welfenpalais ist fast voll.

Wohin man ausweichen kann

Es gibt aber in Weingarten andere Sammelstellen, auf die man ausweichen kann: Am Festplatz und neben der Promenadenschule. Auch die große Sammelstelle an der Altdorferstraße in Baienfurt bietet sich an. Fotos: Felix Ludewig