Im ersten Quartal 2020 sind im Landkreis Ravensburg 113 Anträge auf einen Zuschuss zum barrierereduzierenden Umabu von Wohnugen bei der KfW-BAnk eingereicht worden. Um einen Förderstopp in diesem Jahr zu verhindern habe sich die Große Koalition im Zuge des Corona-Konjunkturpakets auf eine Aufstockung der Fördermittel um 50 Millionen Euro auf 150 Millionen Euro geeinigt, berichtet der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD).

Im Alter zuhause und in vertrauter Umgebung wohnen bleiben zu können sei ein weit verbreiteter Wunsch älterer Menschen, der leider aufgrund der baulichen Gegebenheiten oft nicht erfüllt werden könne, so Gerster in einer Pressemitteilung. Deshalb stelle der Bund neben anderen Unterstützungsangebote auch Mittel für das KfW-Förderprogramm „Altersgerechtes Wohnen“ als Kredit und das Programm „Barrierereduzierung“ als Zuschuss bereit.

Seit der Einführung des Zuschusses im Oktober 2014 sei die Fördersumme von 50 Millionen Euro (2014 bis 2016) über 75 Millionen Euro (2017 bis 2019) auf 100 Millionen Euro im Haushalt 2020 gestiegen. Die Nachfrage nach der Förderung sei hoch, so Gerster, von den mehr als 8000 Anträgen aus Baden-Württemberg im Jahr 2019 seien 201 aus dem Landkreis Ravensburg gekommen. Allein im ersten Quartal 2020 bereits 113.

Nachdem für das Programm bereits drei Mal eine Förderstopp verhängt werden musste, habe sich die Koalition darauf verständigt, die Fördermittel für das Jahr 2020 noch einmal zu erhöhen. So stehen jetzt insgesamt 150 Millionen Euro für den barrierereduzierenden Umbau von Wohnungen zur Verfügung.