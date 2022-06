Altentrommler übergeben Spende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Michael Horn, TAM Altentrommler, hat Dila Tütünci von der Mädchentrommlergruppe „Turmfalken“ eine Spende in Höhe von 2000 Euro übergeben. „Ich freue mich schon wenn wir uns am Rutenfest öfters begegnen und zusammen trommeln können“, so Michael Horn und wünschte den Turmfalken viel Erfolg. Auf dem Foto (von links): Michael Horn TAM Altentrommler, Marlene Hotz, Hannah Kilb, Renèe Müller und Dila Tütünci, Mitbegründerin der Turmfalken, sowie Christoph Hangleiter Altentrommler. Nicht auf dem Bild die Mitbegründerin Amy Grubert. Foto: Siegfried Heiss