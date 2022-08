Altentrommler spenden an Bürgerstiftung

Vor Kurzem hat die Scheckübergabe der Altentrommler an die Bürgerstiftung stattgefunden. Montagnachmittag übergab eine Abordnung der Altentrommler eine Spende in Höhe von 21825 Euro an die Bürgerstiftung Ravensburg.

Jürgen Mossakowski, Vorsitzender der Bürgerstiftung Ravensburg, bedankte sich anlässlich der Scheckübergabe sehr für das gemeinnützige Engagement der Altentrommler. Den Betrag wird die Bürgerstiftung für ihr neues Projekt „Rickscha“ für die Altenheime Ravensburg verwenden. Damit möchte die Stiftung frischen Wind in die Altersheime bringen. Dabei werden ehrenamtliche Fahrer ältere Menschen abholen und mit ihnen eine Ausflugsfahrt in die nähere Umgebung machen.

Unser Foto zeigt von links nach rechts Peter Kessler, Peter Blattner, Hans Kiderlen, Jürgen Mossakowski 1. Vorsitzender der Bürgerstiftung Ravensburg, Anja Beicht, der diesjährige TAM Michael Horn, Gabriele Reiter und Axel Findeisen.