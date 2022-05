Alte Rundsteuergeräte werden ausgetauscht

InWeingarten und in Richtung Schmalegg und Hinzistobel sind in der Nacht auf Donnerstag bei rund 400 Haushalten die Nachtspeicherheizungen und Warmwasserspeicher ausgefallen. Ein Defekt in der Sendeanlage des Umspannwerks in Ravensburg sorgte dafür, dass die Signale für die Schaltvorgänge nicht gesendet wurden. TWS Netz konnte die Anlage am Donnerstagvormittag wieder in Betrieb nehmen, sodass die Geräte in den betroffenen Haushalten nun wieder einsatzbereit sind.

Die Sendeanlagen werden derzeit durch neue Funkrundsteuergeräte ersetzt, denn die Anforderungen an die Energieinfrastruktur steigen. Um das Stromnetz fit für die Zukunft zu machen, investiert die TWS Netz kontinuierlich in ihre Anlagen und Netze. In diesem Jahr löst der Netzbetreiber die bisherige Rundsteuertechnik in Ravensburg und Weingarten durch eine neue Technologie endgültig ab. Bereits seit etlichen Jahren wurden nach und nach die alten Geräte ausgetauscht. Seit Anfang des Jahres setzt die TWS zum Endspurt an: Bis spätestens zum Jahresende werden die noch verbliebenen 2 000 Rundsteuergeräte in Ravensburg und Weingarten von der Netze BW als Dienstleister gewechselt. Die erforderlichen Umbauarbeiten an den betroffenen Zählerplätzen dauern rund 30 Minuten und sind für die Kunden, bei denen der Austausch ansteht, kostenlos.