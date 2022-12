Alte Fliesen finden zurück in die Stadtkirche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während der Renovierung der evangelischen Stadtkirche in Ravensburg ist auch der Parkplatz des Landgerichts hinter der Stadtkirche neu gestaltet worden. Dabei wurde alter „Bauschutt“ gefunden, unter anderem Fliesen, die von 1862 bis 1965 in der Stadtkirche verlegt waren.

Aufwendig gereinigt wurden einige Exemplare verkauft. Baubürgermeister Dirk Bastin erwarb ein Ensemble an Fliesen und spendete diese sofort zurück, verbunden mit dem Wunsch, dass diese in der Kirche verlegt werden. Somit ist neben den Reformatorenfenstern auch diese vergangene Bauphase von hundert Jahren in der Kirche sichtbar. Die Kirchengemeinde bedankte sich bei Baubürgermeister Bastin mit einem kleinen Umtrunk vor Ort.

Von 1859 bis 1862 wurde die Kirche in neogotischem Stil umgestaltet. Künstliche Gewölbe wurden eingezogen, reich ornamentierte Ausstattungsstücke (Kanzel, Chorgestühl, Chorkanzel) prägten das Erscheinungsbild. Die vom Glaskünstler Ludwig Mittermaier (1827-1864) neu gestalteten Fenster hüllten die Kirche in feierlich-dämmriges Licht. Der Boden wurde mit den nun wieder gefundenen Fliesen ausgelegt. 1965 wurden alle neogotischen Einbauten „rückgebaut“, mit Ausnahme der Reformatorenfenster.