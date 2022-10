Als für die Region Bodensee-Oberschwaben ein neues Verkehrszeitalter begann

Der 24. Oktober 1847, ein Sonntag, ist ein denkwürdiges Datum in der Ravensburger Stadtgeschichte gewesen. Vor 175 Jahren wurde die Eisenbahnstrecke Ravensburg-Friedrichshafen eröffnet. Am frühen Nachmittag dieses Tages versammelten sich zahlreiche Bürger und Gäste am neuen, festlich geschmückten Bahnhof, der einem zeitgenössischen Bericht des in Stuttgart erscheinenden „Schwäbischen Merkurs“ zufolge „unstreitig nicht allein wegen seiner Lage mit der Aussicht über das schöne Schussental und der Fernsicht nach den hohen Schweizer Alpen, sondern auch wegen seiner einfachen, aber künstlerisch schönen Ausführung wegen bis jetzt zu den schönsten im Lande zu zählen“ war.

Die „Schussen“ startete in Ravensburg

Die Gäste, darunter der württembergische Finanzminister Karl von Gärttner, der Vorsitzende der Eisenbahnkommission, Christian von Knapp, und die am Streckenbau beteiligten Oberbauräte, nahmen in den sechs „eleganten und eben so bequem eingerichteten Wagen“ Platz. Gegen 14 Uhr schließlich setzte sich der Zug, gezogen von der funkensprühenden Lokomotive mit dem Namen „Schussen“, in Bewegung.

Franz von Zwerger war von 1821 bis zu seinem Tod 1856 Stadtschultheiß von Ravensburg; zudem vertrat er von 1833 bis 1844 den Bezirk Ravensburg im württembergischen Landtag. Lithographie, um etwa 1840/50. (Foto: Repro: Lutz)

Zunächst noch mit gemächlichem Tempo passierte man die türmereiche Silhouette der einstigen Reichsstadt; Mehlsack und Veitsburg waren zur Feier des Tages mit Fahnen geschmückt. Eine sehr große Zahl von Schaulustigen säumte die Strecke – manche ängstlich und skeptisch wegen der Geschwindigkeit des neuen Verkehrsmittels, wegen des Feuers der Lokomotiven oder möglicher wirtschaftlicher Nachteile, andere optimistisch, ja euphorisch gestimmt.

Zurück ging’s von Friedrichshafen mit der „Bodensee“

Der Zug legte an Geschwindigkeit zu, fuhr an der barocken Klosterkirche von Weißenau und an den neuen und abwechslungsreich gestalteten Bahnwärterhäuschen vorbei. In Meckenbeuren hielt man kurz an und erreichte nach einer etwa 40-minütigen Fahrt bereits den Endpunkt der knapp 20 Kilometer langen Strecke. Als der Zug in den festlich geschmückten Bahnhof Friedrichshafen einfuhr, begann eine Musikkapelle zu spielen, und Böllersalven donnerten über die Stadt.

So ging es damals los – mit Meckenbeuren als einzigem Haltepunkt (“Aufenthalt wie bisher“) zwischen Friedrichshafen und Ravensburg. Entnommen ist der Plan Gisbert Hofmanns Buch „Geschichtliches über Meckenbeuren“. (Foto: gh)

Nach zweistündigem Aufenthalt trat man die Rückreise an, diesmal mit der Lokomotive „Bodensee“, und erreichte nach nur 36 Minuten wieder den nun stimmungsvoll mit „bengalischem Feuer“ beleuchteten Bahnhof Ravensburg. Wesentlich größere Städte Württembergs wie Heilbronn oder Ulm erhielten erst einige Zeit später, 1848 beziehungsweise 1850, einen Bahnanschluss.

Eine Verbindung der „in commerzieller Hinsicht bedeutendsten Orte Württembergs“

Die Vorgeschichte dieses Tages hatte für die Stadt Ravensburg und die Region zwölf Jahre zuvor begonnen. Nur zwei Wochen, nachdem am 7. Dezember 1835 die erste deutsche Eisenbahn mit Dampflokomotive, die sieben Kilometer lange Strecke zwischen Nürnberg und Fürth, eröffnet worden war, hatten Ulmer Bürger, darunter viele Gewerbetreibende, die „Ulmer Eisenbahn-Gesellschaft“ gegründet.

Am 27. Dezember informierte diese Privatinitiative auch den Ravensburger Stadtrat über ihr Vorhaben eines Eisenbahnbaus von Cannstatt über Göppingen, Ulm, Biberach und Ravensburg nach Friedrichshafen. Dadurch sollten „die in commerzieller Hinsicht bedeutendsten Orte Württembergs“ miteinander verbunden werden. Finanziert werden sollte der Bahnbau durch die Ausgabe von Aktien.

Nur fünf Tage später berief der Ravensburger Stadtschultheiß Franz von Zwerger, der auch Landtagsabgeordneter und Textilfabrikant war, den Stadtrat und Bürgerausschuss zu einer außerordentlichen Sitzung ein, um den Ulmer Aufruf zu einer Beteiligung an der Eisenbahngesellschaft zu beraten.

Die zu jener Zeit in den Nachbarstaaten Baden und vor allem Bayern diskutierten Pläne, möglichst bald eigene Nord-Süd-Eisenbahnstrecken bis an den Bodensee zu bauen, drohten „Württemberg die Pulsader des Handels, der Gewerbe und Landwirtschaft“ zu durchtrennen.

In Stuttgart wurden zudem für Oberschwaben nachteilige Pläne diskutiert, die Hauptbahn von Cannstatt über das Rems- und Brenztal direkt zur bayerischen Grenze zu führen. Es müsse folglich rasch und energisch gehandelt werden. Das Ravensburger Stadtoberhaupt zeigte sich in einer bemerkenswerten und weitblickenden Rede vor den beiden Gremien felsenfest davon überzeugt, „daß die öffentlichen Gelder der Gemeinde nicht zweckmäßiger und Zinsen bringender angelegt werden können als durch die Unterstützung eines Unternehmens, welches für das ganze Vaterland, die eigene Stadt, für Kinder und Kindeskinder die segensreichsten Folgen haben müsse“.

Die Ratsherren und Bürgerausschussmitglieder sicherten den Plänen der „Ulmer Eisenbahn-Gesellschaft“ einmütig das „größte und lebhafteste Interesse“ der Stadt zu.

Die Interessen der Region deutlich gemacht

Schließlich wurden aus Mitteln der Stadtkasse und des Armenfonds 150 Aktien zu je 100 Gulden erworben. Im Mai 1836 schlossen sich die beiden Eisenbahngesellschaften von Ulm und Stuttgart zur „Württembergischen Eisenbahn-Gesellschaft“ zusammen. Dem aus diesem Anlass gebildeten Gesellschaftsausschuss gehörte auch Zwerger als Vertreter der Stadt Ravensburg an.

In dieser Funktion hatte er wenige Wochen später Gelegenheit, während einer Privataudienz König Wilhelm I. von Württemberg die Erwartungen und Interessen Oberschwabens hinsichtlich eines Eisenbahnbaus darzulegen. Zwergers Initiative war auch eine gemeinsame Eingabe der Städte Ravensburg und Friedrichshafen sowie des Oberamtsbezirks Tettnang zu verdanken, in der die Interessen der Region deutlich gemacht wurden.

Schneller, zuverlässiger, bequemer und billiger

Infolge des Bahnbaus versprach man sich große Vorteile vor allem im Hinblick auf den für Oberschwaben so wichtigen Getreide-, Vieh- und Holzexport; schneller, zuverlässiger, bequemer und billiger sollte dieser dann vonstatten gehen. Weitere Petitionen folgten.

Nachdem Differenzen über die Streckenführung aufgetreten waren, der Rückhalt des Staates schwand, Baugenehmigungen ausblieben und sich abzeichnete, dass die „Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft“ trotz aller Anstrengungen nicht in der Lage war, das für einen Bahnbau erforderliche Kapital aufzubringen, löste sie sich im März 1838 auf. Das Thema blieb aber auf der Tagesordnung und ein Eisenbahnbau mit staatlichen Mitteln rückte nun mehr und mehr in den Vordergrund.

Hoffnung auf Märkte der Schweiz, Vorarlbergs und Italiens

Längere Zeit wurde vom Staat aber auch die Alternative einer Kanalverbindung zwischen Donau und Bodensee statt eines Schienenstrangs erwogen. Eindrucksvoll war die gemeinsam von den Handelsständen aus Friedrichshafen, Ravensburg, Waldsee, Biberach und Ulm verfasste, 41 Seiten starke und im Druck erschienene Denkschrift vom 16. April 1842.

Beklagt wurde darin nicht ungeschickt „die Unterscheidung zwischen Unterland und Oberland, die bei der gegenwärtigen Eisenbahnfrage wieder auf eine so entschiedene Weise zum Nachteil des letzteren hervortritt“. Mit dem Bau der Südbahn, der unverzüglich in Angriff zu nehmen sei, verband man hochgesteckte Erwartungen.

Man baute auf die spätere Verbindung mit einer südlich des Bodensees bereits projektierten und bis in die Nähe der Graubündner Alpenpässe führenden Bahnlinie und auf die sich im Gefolge eröffnenden großen Chancen auf den Märkten der Schweiz, des österreichischen Vorarlberg und auch Italiens.

Bau auf Staatskosten

Vielfach wurde die Meinung vertreten, wonach der süddeutsche Staat, welcher als erster mit seinem Schienenstrang den See erreiche, in der Folge über eine Nord-Süd-Strecke mit Haupt- und Transitverkehr von möglicherweise europäischer Bedeutung verfügen könne. In den entscheidenden Debatten im württembergischen Landtag warb Zwerger beharrlich mit staatspolitischen, ökonomischen, ja selbst mit militärstrategischen Argumenten für das Vorhaben.

Mit dem württembergischen Eisenbahngesetz vom 18. April 1843 war schließlich der Bau der Strecke von Heilbronn nach Stuttgart, über das Filstal, Ulm, Biberach und Ravensburg nach Friedrichshafen auf Staatskosten beschlossene Sache. Es sollte jedoch noch bis zum Sommer 1846 dauern, ehe die Bauarbeiten auf dem vorerst isolierten Teilstück zwischen Friedrichshafen und Ravensburg begannen.

Ravensburger Stadtmauer-Steine als Baumaterial

Hinsichtlich der Geländeverhältnisse waren hier keine größeren Hindernisse zu überwinden. Einen vom Staat geforderten finanziellen Beitrag zum Bau des Bahnhofes verweigerte die Stadt Ravensburg beharrlich, sie stellte aber unentgeltlich Steine eines beim Heilig-Geist-Spital abgebrochenen Abschnittes der Stadtmauer als Baumaterial zur Verfügung.

In Einzelteile zerlegte Lokomotiven, Wagen und Schienen mussten umständlich mit pferdebespannten Transporten über die Alb herbeigeschafft werden. Schließlich gewann Württemberg mit der Eröffnung dieses Streckenabschnitts den „Wettlauf zum Bodensee“ vor Bayern und Baden, die mit ihren Schienensträngen erst 1854 in Lindau beziehungsweise 1863 in Konstanz den See erreichten.

Zweigleisiger Ausbau von 1905 bis 1913

Der regelmäßige Betrieb auf der Strecke Ravensburg-Friedrichshafen wurde am 8. November 1847 aufgenommen und nach der Eröffnung weiterer Teilstücke konnten ab Ende Juni 1850 Personen und Güter auf der gesamten, rund 250 Kilometer langen Nord-Süd-Hauptstrecke der „Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen“ von Heilbronn über Stuttgart, die ingenieurtechnische Meisterleistung der Geislinger Steige und Ulm bis Friedrichshafen transportiert werden. In den Jahren 1905 bis 1913 wurde die württembergische „Sudbahn“ (Ulm-Friedrichshafen) zweigleisig ausgebaut und in jüngster Zeit, von 2018 bis 2021, elektrifiziert.