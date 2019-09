Alphorn-Quartett im Gottesdienst

Das Allgäuer Alphornquartett gestaltet am Sonntag, 29. September, um 10.30 Uhr den Gottesdienst in der Christkönigskirche mit. Die Gruppe wurde 2006 von Freunden der Blasmusik aus der Region Leutkirch gegründet. Sie haben sich zusammengefunden, um mit dem Alphorn ein reichhaltiges und anspruchsvolles Repertoire unter der Leitung von Siegfried Leitermann einzuüben. Das Quartett spielt auf Einladung des Förderkreises der Kirchenmusik in Christkönig. Foto: Karl Vohrer