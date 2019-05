„Alma“ präsentiert alpine Musik mit modernem Anstrich

Moderne Alpinmusik von Jodel bis Landler präsentiert das „Alma“-Ensemble aus Wien bei ihrem Konzert am Samstag, 18. Mai, ab 20 Uhr in der Zehntscheuer. Laut Vorschau setzt sich die Formation aus Julia, Matteo, Marlene, Evelyn und Marie-Theres zusammen. Gemeinsam spielen sie Geige, Bass und Akkordeon, singen und jodeln beschwingt und humorvoll, gefühlvoll und melancholisch. Der Vorverkauf zum Konzertabend von „Alma“ läuft in Ravensburg über die Tourist-Info, das Musikhaus Lange und die Schwäbische Zeitung. Karten kosten 20 Euro (ermäßigt 18 Euro). Zehntscheuer-Mitglieder haben 16 Euro zu berappen. Foto: Veranstalter