Alma bringen Ruhe in den Adventstrubel

Die Wiener Band Alma ist am Samstag, 26. November, ab 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer zu Gast. Fernab von Adventmarkttrubel und Christbaumklischees spielt das Ensemble (Foto: Elsa Okazaki) sein „Cherubim“-Programm, das der „stillen Zeit“ gewidmet ist – auf alten Instrumenten und in „alter Stimmung“. Almas Kompositionen und Arrangements sollen der alltäglichen Anspannung entgegenwirken. „Cherubim“ ist somit eine musikalische Einladung in die Stille. Es spielen: Julia Lacherstorfer (Geige, Gesang), Evelyn Mair (Gesang, Geige), Matteo Haitzmann (Geige, Gesang), Marie-Theres Stickler (Diat. Harmonika, Shrutibox, Gesang), Marlene Lacherstorfer (Kontrabass, Gesang).