„Alles was recht ist“ im Landgericht Ravensburg

Der Kunstverein Justitia zeigt ab Donnerstag, 11. April, im Landgericht Ravensburg die Ausstellung „Alles was recht ist“ mit Werken von Piepe Hawran (Stein/Eisen ) und Carola Weber-Schlak (Papier). „Alles was recht ist“, so unterschiedlich der Ausdruck gebraucht werden kann, so verschieden ist laut Ankündigun auch die Herangehensweise der beiden Künstler an das Thema. Carola Weber-Schlak, in der Region mit ihren diffizilen Papierarbeiten seit Jahren bekannt, verarbeitet in ihren meist dreidimensionalen Werken nicht nur Texte, gefaltetes Papier oder Tüten. Piepe Hawran, früher Allgemeinarzt in Ravensburg und seit einigen Jahren mit eigenem Atelier in Ittenbeuren, präsentiert neben Werken aus Stein vor allem neue Schmiedearbeiten, die sich hintersinnig und teilweise witzig mit dem Thema auseinandersetzen. Die Vernissage am Donnerstag beginnt um 19.30 Uhr. Zur Begrüßung spricht Thomas Dörr, Präsident des Landgerichts, die Musik kommt von Roland Klugger am Bandoneon. Die Ausstellung läuft bis zum 2. August und kann besichtigt werden Montag bis Donnerstag,von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 15.30 Uhr (an Feiertagen geschlossen). Fotos: Künstler