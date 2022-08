Alles rund ums Klima im Humpis-Quartier

Das Programm im Museum Humpis-Quartier steht in dieser Woche ganz im Zeichen der aktuellen Sonderausstellung „Von der Kleinen Eiszeit ins Anthropozän. Klimawandel in Ravensburg 1350 – 2050“. An drei Terminen können Besucherinnen und Besucher jeden Alters die Ausstellung auf vielfältige Weise entdecken.

Welche klimatischen Bedingungen herrschen in Ravensburg? Wie schnell heizen sich einzelne Plätze in der Innenstadt auf? Und welche verschiedenen wilden Tiere und Pflanzen sind heute in der Altstadt zu finden?

Immer freitags bietet das Museum um 14 Uhr einen kostenlosen Klimalehrpfad für Kinder und Jugendliche von zehn bis 15 Jahren an. An mehreren Stationen in der Ravensburger Oberstadt werden eigene Wettermessungen durchgeführt, um die aktuelle Stadtentwicklung unter ökologischen Gesichtspunkten zu betrachten. Die lokale Biodiversität wird anhand der Tier- und Pflanzenvielfalt an verschiedenen Orten beobachtet und stadtökologische Zusammenhänge so sichtbar gemacht. Den Start der Veranstaltung bildet ein kurzer Rundgang durch die interaktive Mitmachausstellung „Umwelt, Klima & DU“, um in die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Ökosystemen einzuführen.

Der Eintritt für Kinder und Jugendliche ist grundsätzlich frei. Auch Erwachsene zahlen am Freitag, 2. September, nur 1 Euro Eintritt pro Person.

Am Samstag um 14 Uhr und Sonntag um 15 Uhr findet jeweils eine einstündige Führung durch die Sonderausstellung „Von der Kleinen Eiszeit ins Anthropozän. Klimawandel in Ravensburg 1350 – 2050“ statt. Am Sonntag führt die Kuratorin Miriam Kresser persönlich durch die Ausstellung.

Die Führung vermittelt Klimaveränderungen in Ravensburg und Umgebung seit dem späten Mittelalter sowie deren Wahrnehmung in der Bevölkerung. Die sogenannte Kleine Eiszeit führte zu einer Klimaveränderung, die auch im Schussental nötige Anpassungen und Veränderungen mit sich brachte. Erklärungen für extreme Wetterereignisse aber auch für den natürlichen Kreislauf der Jahreszeiten wurden häufig in der Religion und im Aberglaube gesucht. Mit der Industrialisierung und den daraus resultierenden Emissionen begann das neue Zeitalter des Anthropozäns, der Zeit, in der das Klima aktiv vom Menschen beeinflusst wurde.