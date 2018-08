Alles neu in der Stadtbücherei

Seit sechs Wochen leitet Claudia Dostler die Ravensburger Stadtbücherei, nachdem ihre langjährige Vorgängerin Berthilde Scherer in den Ruhestand gegangen ist. Das Leitungsteam wurde zeitgleich umgebaut: Gertrud Beck ist jetzt neue Vize-Chefin, Charlotte Seeberger verantwortet nun die Kinderabteilung im Kornhaus.

Claudia Dostler stammt aus Maulbronn im Enzkreis (Nordschwarzwald), sie ist Diplom-Bibliothekarin, hat in Stuttgart studiert, in Berlin und Rom gearbeitet; zuletzt war sie stellvertretende Leiterin der Stadtbibliothek in Bayreuth. Sie hatte nach eigener Aussage „noch einmal Lust auf etwas Neues“, nachdem die Bücherei in Bayreuth, einer Stadt mit 70 000 Einwohnern in Oberfranken, 2011 in ein ehemaliges Kaufhaus umgezogen war – und irgendwann die Herausforderungen geregelt waren und alles in die Spur kam.

Bevor sich Dostler um den Job in Ravensburg bewarb, besuchte sie das Kornhaus am südlichen Marienplatz. Sofort war sie beeindruckt vom Charme und der Aufenthaltsqualität des alten Gebäudes und auch von den „vielen gut gelaunten Menschen“, wie sie sagt. Diese gute Laune und Lust hat sie auch bei ihrem Team festgestellt, das aus 20 Personen, fast ausschließlich Frauen, besteht. Die Atmosphäre in der Stadtbücherei bezeichnet sie als hyggelig, wie der Däne sagt. Der Oberschwabe würde diesen Begriff wohl am ehesten mit „hoimelig“ übersetzen.

Nach der Verrentung der langjährigen Bücherei-Chefin Berthilde Scherer wurde auch das komplette Führungsteam im Kornhaus umgebaut. Gertrud Beck, als Mitarbeiterin Urgestein seit 1987, ist nun stellvertretende Leiterin; Charlotte Seeberger verantwortet den Kinderbereich der Bibliothek. Rund 20 Prozent des Bestandes wie der Ausleihen fallen in Ravensburg in den Bereich der Kinderabteilung.

Die Ravensburger Stadtbücherei hat rund 10 500 Mitglieder, davon sind annähernd die Hälfte Kinder und Jugendliche. Im vergangenen Jahr wurden dort fast 660 000 Medien (Bücher, Hörbücher, CDs und DVDs) ausgeliehen. Hinzu kommen beinah 130 000 digitale Nutzungen, durch Online-Buchausleihungen, Datenbankangriffe sowie durch Musik-Download und -Streaming. Die Bibliothek hat ein Medienangebot in einer Stückzahl von annähernd 90 000. Die jährliche Besucherzahl liegt bei knapp 260 000 Menschen.

Claudia Dostler als neue Leiterin will sich nun erst einmal orientieren und inspirieren lassen vom neuen Haus und dem Geist der Mitarbeiterinnen. Und Kontakte knüpfen: „In Ravensburg gibt es sehr viele kulturelle Initiativen, die sich gegenseitig nicht das Wasser abgraben. Hier will ich mich vernetzen. Unser Kerngeschäft ist klar: Medienverleih, Aufenthaltsort und ein Ort, an dem man Wissen teilen kann.“