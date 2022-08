Alkoholverbot am Ravensburger Veitsburghang hat sich bewährt

Das Konzept der Stadt Ravensburg, über den Sommer an Wochenenden ein abendliches Alkoholverbot am Veitsburghang zu verordnen, scheint aufzugehen. Größere Störungen gab es seitdem offenbar nicht mehr. Die Frage ist nur: Was passiert im Herbst?

Ein Schlag ins Gesicht: So bezeichnete der Ravensburger Kreisvorsitzende der Jusos, Nachwuchsorganisation der SPD, Antonio Hertlein, die Entscheidung des Gemeinderats, von April bis November am Veitsburgareal an allen Freitag- und Samstagabenden ein Alkoholverbot auszusprechen. Ein Signal gegen die Jugend sei das, fehlendes Gespür für die Belange junger Menschen. Auch der SPD-Fraktionschefin im Gemeinderat, Heike Engelhardt, sei die Jugend offenbar „egal“, so von den Jusos im Februar geschrieben. Denn sie stimmte für die neue Regelung, die vorübergehend gilt.

Worum geht es überhaupt?

Zwischen April und November ist auf der Veitsburg und an den umliegenden Gebieten, zum Beispiel am Serpentinenweg, am Wochenende zwischen 18 und 6 Uhr der Alkoholkonsum verboten. Auch das Mitführen von alkoholischen Getränken ist nicht erlaubt, weil von einem geplanten Konsum vor Ort ausgegangen wird.

Diese Entscheidung kam zustande nach den Erfahrungen aus dem Sommer 2021. Damals wurde der Veitsburghang zum angesagten Partytreffpunkt. Wenn es nicht gerade regnete, kamen dort an jedem Wochenende Hunderte Feiernde zusammen. Gemeinsam, zumeist aber in verteilten einzelnen Grüppchen, sorgten sie für extremen Lärm bis spät in die Nacht – vor allem durch die zahlreich mitgebrachten Musikboxen.

Teilweise krawallartige Zustände

An einzelnen Nächten gab es am Serpentinenweg beinah krawallartige Zustände. Zwar riefen Anwohner ständig die Polizei. Doch die wurde angesichts der Masse an Menschen, dem hohen Alkoholisierungsgrad und teilweise ausbrechender Aggressivität der Lage nicht mehr Herr.

Abgesehen vom lästigen Lärm sorgte für Ärger, dass das Partyvolk massenhaft Müll hinterließ, und zwar vielfach nicht in den extra aufgestellten Tonnen. Insbesondere die vielen Glasscherben sorgten nicht nur für zusätzliche Arbeit für die städtische Reinigung, sie stellten auch eine Gefahr für Kleinkinder und Hunde dar.

Polizei wurde der Lage nicht mehr Herr

Im Februar entschied daher der Ravensburger Gemeinderat, über die Sommermonate hinweg an Wochenenden und vor Feiertagen im Veitsburgareal ein Alkoholverbot zu verhängen.

Die Debatte darüber im Stadtparlament verlief kontrovers, am Ende gab es aber doch eine Mehrheit. Nicht zuletzt, weil Michael Weber, Leiter des Ravensburger Polizeireviers, im Gemeinderat sagte, aus seiner Sicht sei ein temporäres Alkoholverbot am Veitsburghang „die einzige Möglichkeit, um dort Ruhe reinzubringen“. Eine Alternative sehe er nicht.

Nach Aussage der Stadtverwaltung scheint diese Strategie aufgegangen zu sein. Pressesprecher Timo Hartmann: „Wir erhalten zum Veitsburghang schon seit längerer Zeit keine Beschwerden mehr von Anwohnern. Auch durch die eigenen Kontrollen sind derzeit keine Verstöße erkennbar. Wir stellen fest, dass die Zielrichtung unserer Polizeiverordnung stimmt. Das ist eine gute Entwicklung.“

Anwohner fürchten den Herbst

Anwohner in der direkten Nachbarschaft bestätigen die Aussage Hartmanns. Partyexzesse habe es im Sommer nicht mehr gegeben, sagen sie. Etwas Bauchgrimmen macht ihnen aber, dass das Alkoholverbot Ende Oktober ausläuft. Zwar wird dann das Wetter eher weniger Feiervolk auf den Veitsburghang einladen.

Dennoch bleibt die Sorge, die alten Zustände zurückzubekommen. Ein Nachbar sagt: „Aus der guten Erfahrung heraus würden wir dafür plädieren, eine etwas weiter gefasste Konzeption fortzuführen.“