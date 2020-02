Alkoholmissbrauch im Kreis Ravensburg nimmt ab

Fasnetsumzüge, Faschingsbälle, Narrensprünge – die närrische Zeit bietet viele Anlässe für gesellige Runden. Oft wird dabei auch mit Alkohol angestoßen, denn für viele gehört ein Glas Sekt oder ein Bier zur guten Stimmung dazu. „Der Konsum von Alkohol hat jedoch auch gesundheitsgefährdendes Potenzial. Alkoholabhängigkeit ist das größte Suchtproblem in Deutschland“, erklärt Roland Beierl, Geschäftsführer der AOK – Die Gesundheitskasse Bodensee-Oberschwaben, in einer Pressemitteilung.

Doch gibt es gute Nachrichten: Die Zahl der Personen, die wegen Alkoholmissbrauchs in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen, sinkt in Baden-Württemberg seit Jahren. 2018 befanden sich rund 10 940 Versicherte der AOK Baden-Württemberg wegen alkoholbedingter Störungen in stationärer Behandlung, so der Pressebericht weiter. 2017 waren es 11 450 Personen gewesen. Beim Komatrinken konnte ebenfalls ein Rückgang von 5430 Versicherten im Jahr 2017 auf 4770 Versicherte im Jahr 2018 verzeichnet werden. Auch im Landkreis Ravensburg ist die Zahl der Personen, die mit einer akuten Alkoholvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten, gesunken: Wurden 2017 158 AOK-Versicherte aus dem Landkreis Ravensburg aufgrund von Alkoholmissbrauch stationär behandelt, waren es 2018 nur noch 125 Personen. Dieser Rückgang zeigt sich auch im gesamten Auswertungszeitraum von 2014 bis 2018: Die Zahl der Betroffenen im Landkreis Ravensburg ist laut des Schreibens der Krankenkasse um durchschnittlich 9,7 Prozent jährlich gesunken.

Auch unter den Jugendlichen sind die Zahlen rückläufig und das Durchschnittsalter beim ersten Alkoholkonsum steigt. 28 von 100 15-jährigen Europäern haben laut Weltgesundheitsorganisation angegeben, mit 13 Jahren oder früher zum ersten Mal Alkohol getrunken zu haben. 2002 lag diese Zahl noch bei 46 von 100 Mädchen und Jungen. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben rund 35 von 100 Jungen und 41 von 100 Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren noch nie Alkohol zu sich genommen.

„Die rückgängigen Zahlen zeigen, dass die Arbeit der Landratsämter, der Kommunen, der Polizei, der Krankenkassen und privater Einrichtungen Erfolg hat. Trotzdem muss weiter viel Präventionsarbeit geleistet werden“, wird der AOK-Geschäftsführer in dem Text zitiert. Aus Sicht der AOK sei es besonders wichtig, früh mit der Aufklärung zu beginnen. „Gerade in jungen Jahren ist rauschhafter Alkoholkonsum besonders schädlich“, so Roland Beierl. In diesem Alter kann der Alkohol nur sehr langsam wieder abgebaut werden. Daher führen bereits geringe Mengen zu schweren Schädigungen und Vergiftungen.