Alkoholisierter Lkw-Fahrer verursacht Unfall

Auf einen stehendes Auto aufgefahren ist ein alkoholisierter Schwerlastfahrer am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der B33 Höhe Hotterloch. Das teilt die Polizei mit. Der 62 Jahre alte Lkw-Fahrer musste während seiner Fahrt nach Ravensburg hinter einigen Autos an einer roten Ampel anhalten. Nach kurzer Stehzeit fuhr der Lkw unvermittelt auf den Jaguar eines 53-Jährigen vor ihm auf. Bei dem Zusammenprall entstand an dem Jaguar ein Schaden von rund 28000 Euro. Der Schaden am Lkw dürfte sich auf rund 5000 Euro belaufen. Ursächlich für das Losfahren des Lkw-Fahrers dürfte dessen Alkoholisierung gewesen sein - laut einem Atemtest der Polizei hatte er ein knappes Promille intus. Er musste auf Weisung der Polizei in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Außerdem nahmen die Beamten ihm noch an Ort und Stelle den Führerschein ab. Auf den 62-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige zu.