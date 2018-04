Die Weiterfahrt einer 21-jährigen Autofahrerin haben Beamte des Polizeireviers am frühen Sonntagmorgen gegen 3.20 Uhr in der Karlstraße untersagt. Die Polizisten hatten bei der Kontrolle der jungen Frau deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt. Die Autofahrerin hat nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot zu rechnen, so der Polizeibericht.