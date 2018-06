Alkohol: Stadt ist gegen Aufhebung des nächtlichen Verkaufverbots

Alkoholverbotszonen werden in Ravensburg seit Jahren immer wieder leidenschaftlich diskutiert. Besonders Bewohner der Altstadt beklagen Lärm und Dreck angesichts nächtlicher Trinkgelage. Nun kündigte die grün-schwarze Landesregierung an, dass Kommunen ab April 2018 örtlich und zeitlich beschränkte Alkoholkonsumverbote aussprechen dürfen. Die Ravensburger Stadtverwaltung begrüßt diesen Vorschlag, will aber erst mal abwarten, was genau dann in dem Gesetzentwurf drin steht. Dass im Gegenzug das nächtliche Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen und in Supermärkten gekippt werden soll, stößt im Rathaus hingegen auf Unverständnis.

„Es ist noch zu früh, um über konkrete Bereiche für ein mögliches Alkoholkonsumverbot zu sprechen. Jetzt im Winter stellt sich diese Frage auch weniger“, sagt der städtische Pressesprecher Alfred Oswald auf Nachfrage der SZ. Grundsätzlich sei nach Meinung der Stadt beides notwendig: Ein Alkoholkonsumverbot für konkret nachgewiesene Brennpunkte in der Altstadt und gleichzeitig das nächtliche Verkaufsverbot von Alkohol an Tankstellen und in Supermärkten. Genau das soll aber mit Einführung der Alkoholkonsumverbote im kommenden Jahr wieder fallen.

Wunsch der Bürger

Wie Oswald erläutert, gilt das nächtliche Alkoholverkaufsverbot in Baden-Württemberg seit 2010 an Tankstellen, Kiosken und Supermärkten zwischen 22 und 5 Uhr. „Sowohl der Städtetag als auch die Stadt Ravensburg hatten dieses Verbot begrüßt, weil damit die Signalwirkung ,Alkohol ist nicht rund um die Uhr verfügbar’ deutlich spürbar wurde. So sehen es auch Polizei und Jugendschutz. Ein Wegfall des nächtlichen Alkoholverkaufsverbots würde ein falsches Zeichen setzen“, erläutert Oswald. Das nächtliche Verkaufsverbot könne nach Ansicht der Stadtverwaltung nicht mit der Schaffung einer Rechtsgrundlage für Alkoholkonsumverbote an bestimmten Plätzen ausgeglichen werden. Auch wenn die Stadt dieses Vorhaben grundsätzlich natürlich begrüße. Schließlich sei dies auch ein ausdrücklicher Wunsch der Bürger, wie die Befragung im Rahmen des Pilotprojekts des Landes „Lebenswerter öffentlicher Raum“ im Jahr 2013 ergab (die SZ berichtete mehrfach).

Damals wurde Ravensburg als Modellstadt ausgewählt, um die Auswirkungen von öffentlichen Trinkgelagen auf die Lebensqualität der Bürger detailliert zu untersuchen. 1088 Menschen, die in der Altstadt wohnen, wurden intensiv befragt. Ein Drittel der Männer und fast 40 Prozent der Frauen hatten der Aussage zugestimmt, dass öffentlicher Alkoholkonsum Probleme schaffe. 62,9 Prozent der befragten Ravensburger befürworteten die Einführung von Alkoholkonsumverboten auf öffentlichen Plätzen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte damals aber die Einführung solcher Regelungen abgelehnt, was ihm heftige Kritik insbesondere aus der oberschwäbischen CDU eingebracht hatte.

In Ravensburg gibt es in der historischen Altstadt eine lange Geschichte mit der Alkoholproblematik: Der „Ravensburger Sauf- und Bettelparagraf“ wurde Oktober 1998 bundesweit bekannt. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim kassierte damals Teile der städtischen Polizeiverordnung, die das „Schnorren“, Lagern und Trinken auf öffentlichen Plätzen untersagte. Damit bekam ein Punker Recht, der gegen die Stadt geklagt hatte.

Seitdem gab es immer wieder Versuche, die Auswüchse öffentlicher Gelage einzudämmen. Seit Juni 2009 gilt in Ravensburg beispielsweise ein lange umstrittenes Alkoholverbot auf Spiel- und Sportplätzen sowie auf Schulhöfen. Auch im Hirschgraben ist der Aufenthalt nachts untersagt. Ein Versuch der Polizei, mit der Punkerszene über einen „Vertrag“ in den Dialog zu treten, hatte für Aufsehen gesorgt und war letztlich gescheitert.

Damit nachts mehr Ruhe in die Ravensburger Altstadt einkehrt, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Sperrzeiten von einer Stunde auf drei Stunden verlängert. Anstatt um 5 oder 6 Uhr morgens müssen Gaststätten nun um 3 Uhr schließen. Die neue Regelung gilt an Wochentagen in der Altstadt. Die großen Ravensburger Clubs (Kantine, Douala etc.) außerhalb der Stadtmauern sind nicht davon betroffen.