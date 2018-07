Alkohol: Rollerfahrer verursacht Unfall

Ein Rollerfahrer ist nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 12 Uhr die Kreisstraße 7981 von Obereschach kommend in Richtung Gornhofen gefahren. Dabei kam er vermutlich aufgrund von Alkoholeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und rutschte dann eine Böschung hinab. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,1 Promille, so die Polizei. Leicht verletzt wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, dort veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein des Rollerfahrers wurde beschlagnahmt.