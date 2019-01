Alfred Gleichauf war ein Glücksfall für den Seniorentreff

Alle 1200 Mitglieder im Seniorentreff Ravensburg, angefangen vom Vorsitzenden Bernhard Steimle, sind sich einig: Alfred Gleichauf war ein Glücksfall für den Verein. Nach fast 33 Jahren, in denen der bei der Stadt angestellte Sozialpädagoge im Hirschgraben 7 als guter Geist im Haus aktiv war, ist er inzwischen 66-jährig in den Ruhestand getreten.

„Es gab einfach nichts im Haus, das er nicht im Griff hatte“, bescheingt ihm Steimle. Nachfolgerin ist Helena Fürst, auch sie eine Fachkraft. Im Rahmen ihrer dualen sozialpädagogischen Ausbildung in Villingen-Schwenningen und bei der Stadt Ravensburg absolvierte die junge Frau ein Praktikum im Seniorentreff und brachte von daher gute Voraussetzungen für die Stelle mit, die sie seit Oktober 2018 innehat.

Vorsitzender Steimle hat im neuesten Programmheft des Seniorentreffs beiden ein Gedicht gewidmet. Dem Abschiedsgedicht für Alfred Gleichauf ist zu entnehmen, dass er 32-jährig 1985 im Hirschgraben 7 die Stelle für’s Leben fand, was damals alles andere als einfach war. In St. Meinrad hatte der geborene Ravensburger nach dem Studium in München zunächst Erfahrungen gesammelt. Damals bestand der Verein Seniorentreff erst etwa fünf Jahre. Vorsitzende war Reinhild Knapp. Es gab baulich noch viel zu tun, um die städtische Villa am Hirschgraben fit zu machen für die Anforderungen, und der junge Mann war in die Ausbauphase involviert. Stand doch den Senioren zunächst nur das Erdgeschoss zur Verfügung. Aber Frau Dr. Irmgard Rommelpacher, die Vorgängerin von Frau Knapp (Nachfolgerin war Berta Schempp, die von Uwe Lüer und schließlich von Bernhard Steimle abgelöst wurde), ließ nicht locker, bis die Stadt im Obergeschoss den dringend benötigten Saal eingebaut hatte, der auch einen Aufzug und eine Feuertreppe erforderte.

Fachlicher Rat zu Altenhilfe und Pflege

Rasch sprach es sich damals in Ravensburg herum, dass man sich bei Alfred Gleichauf fachlichen Rat in Sachen Altenhilfe und Pflege holen konnte. Offizielle Beratungsstellen wie heutzutage den Pflegestützpunkt gab es noch nicht. „Wer Hilfe brauchte, der landete zuerst beim Seniorentreff“, erinnert sich der Sozialpädagoge. Der Mann, der nie krank war und als wandelndes Gedächtnis des Seniorentreffs gilt, war Mitinitiator verschiedener Sozialprojekte, so des seit 20 Jahren florierenden Schülerbesuchsdienstes, den er gemeinsam mit den Kollegen von den beiden Mehrgenerationenhäusern, der Caritas und des Instituts für soziale Berufe aus der Taufe hob.

Schülerinnen und Schüler ab 14 aus allen Ravensburger Schulen kümmern sich im Rahmen dieses Dienstes um Senioren. Auch das Projekt Begleitung von Senioren am PC hat Alfred Gleichauf zusammen mit dem Bürgerbüro angestoßen, den Stadtseniorenrat mitbegründet und in diesem Gremium als eines von vier Mitgliedern des Seniorenrates mitgearbeitet. Und auch die Hörzeitung, die seit 33 Jahren im Seniorentreff von Ehrenamtlichen produziert und in Holzminden verfielfältigt wird, hat er mit auf den Weg gebracht. Für Sehbehinderte und Blinde ist sie unentbehrlich. Können sie doch so verfolgen, was im Lokalteil der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet wird. Dass Alfred Gleichauf im Haus Hirschgraben 7 auch jahrzehntelang den Hausmeisterdienst geleistet hat, obwohl das eigentlich gar nicht seine Aufgabe war, gehört in diesem Zusammenhang auch noch erwähnt.

Mehr Stellen schaffen

Seiner Nachfolgerin ist das nicht zuzumuten. Diesbezüglich wird sich die Stadt also eine andere Lösung einfallen lassen müssen. Ohnehin, so gibt Vorsitzender Steimle zu bedenken, sind nur eineinhalb hauptamtliche Stellen im Seniorentreff (als Halbtagskraft ist neben Helena Fürst Anita Amann-Paul im Büro tätig) zu knapp bemessen. Zwei Vollzeitkräfte sollten es schon mindestens sein. Dabei ist es nicht etwa so, dass sich die Mitglieder ehrenamtlich nicht einbringen. 130 bis 140 von ihnen sind in verschiedenen Bereichen regelmäßig aktiv. Ohne ihre Mithilfe könnte der Seniorentreff unmöglich ein so großes Angebot für die Bereiche Bildung, Geselligkeit, Gestalten, Kultur, Reisen, Spiel und Sport machen. Wer hineinschaut ins neue Programm, das von Januar bis April 2019 gilt, hat die Qual der Wahl.