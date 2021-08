Alexander Wree wird neuer Chefarzt der Inneren am EK

Der Aufsichtsrat der Oberschwabenklinik hat Prof. Dr. Alexander Wree zum neuen Chefarzt der Inneren Medizin am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg gewählt. Der 42-Jährige wechselt zum Jahresbeginn 2022 von der Charité in Berlin zur OSK. Er tritt die Nachfolge des langjährigen Chefarztes Prof. Dr. Günther J. Wiedemann an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der gebürtige Kieler Alexander Wree hat in Mainz Medizin studiert. Nach der ärztlichen Approbation und der Promotion ging er als Assistenzart für Innere Medizin an das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Danach waren das Universitätsklinikum in Essen, die University of California in San Diego sowie die Uniklinik RWTH Aachen Stationen seiner Laufbahn. In Aachen habilitierte er sich. 2019 wurde er auf eine Professur an die Charité nach Berlin berufen. Er ist dort Geschäftsführender Oberarzt und stellvertretender Leiter der Endoskopie.

Nach Ravensburg bringt er eine „Vision Viszeralmedizin 2030“ mit, schreibt die Oberschwabenklinik. Das Konzept enthalte viele neue Elementen einer konservativen Viszeralmedizin.