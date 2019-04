Alexander Straub verblüfft Ravensburg

Barbara und Barbara sind völlig ganz aus dem Häuschen. Verantwortlich dafür, ist Alexander Straub. Der Zauberkünstler und mehrfache Weltmeister war am Samstagabend mit seiner Zaubershow zu Gast im Konzerthaus Ravensburg und hat knapp 350 Oberschwaben mit spektakulären Kunststücken verblüfft.

Aber warum haben die beiden Barbaras denn nun diesen Freudenschrei ausgestoßen? Straub ging durch die Reihen im Konzerthaus, das er im Übrigen für den schönsten Veranstaltungsort auf seiner Tour hält, und suchte wahllos fünf Personen aus, um die Karte in einem Kartendeck zu bestimmen – darunter auch Barbara und Barbara. Zunächst musste einer der Auserwählten eine Farbe festlegen, der nächste ein Motiv und immer so weiter, bis die gesuchte Karte feststand: die Herz 6.

Und nun kommen die Barbaras ins Spiel. Die beiden Damen durften Glücksfee spielen und sich aus 52 Kartendecks – in jeden war genau eine Karte umgedreht – aussuchen. „Wenn in dem Deck, das ihr auserwählt habt, nun die Herz 6 nach oben schaut, möchte ich einen lauten Freudenschrei hören“, instruierte der Zauberer die Damen, „so laut, wie ihr mit euren Kindern schimpft, wenn sie das Zimmer nicht aufgeräumt haben.“ Natürlich haben sich die beiden für das gesuchte Kartendeck entschieden.

Aus dem Computer auf die Bühne

Obwohl der Stuttgarter bereits als Jugendlicher in Las Vegas zusammen mit Weltstar David Copperfield zauberte, wurde er in Deutschland erst durch seinen YouTube-Kanal bekannt. Dort folgen ihm über 300 000 Menschen und schauen Woche für Woche Videos, in denen er zaubert, aus seinem Alltag berichtet und andere Youtuber trifft und sie verblüfft. Auch bei Instagram hat er über 140 000 Fans. Trotzdem saßen da nicht nur nur Jugendliche im Konzerthaus, um Alexander Straub zu bestaunen. Menschen aller Altersklassen ließen sich von dem Magier beeindrucken.

Dabei hatte Straub immer einen Witz auf den Lippen, interagierte sympathisch mit dem Publikum und rief auch immer wieder Versuchskaninchen auf die Bühne. Richard Krieg aus Bad Saulgau durfte einen Kartentrick aus nächster Nähe beobachten: „Das war unglaublich. Ich habe genau hingeschaut und versucht, nachzuvollziehen, was er da macht – keine keine Chance. Ich habe schon einiges erlebt“, so der 63-Jährige, “aber das war wirklich Spitzenklasse.“

Lisann French und Patrick Stief (beide 19) sind extra aus Reutlingen angereist, um die Show von Alexander Straub zu sehen. Patrick hatte darauf gesetzt, dass Straub in seinen Videos im Schnitt ein wenig trickst. Doch er wurde enttäuscht und verblüfft zugleich – keine Tricks: „Einfach beeindruckend, wie er so etwas eigentlich kleinem wie einem Kartentrick, eine große Nummer macht.“ Und Lisann weiter: „Auch seine Entfesselungsnummer ist für mich unerklärlich, und das alles nur mit viel Übung und Fingerfertigkeit.“

Etwas mehr als Fingerfertigkeit war aber bei Straubs letzter und spektakulärster Nummer nötig. Kopfüber und in eine Zwangsjacke gehüllt hing er in einer überdimensionierten Bärenfalle, die zuzuschnappen drohte. Zuvor hatte er das Publikum gewarnt, dass es nun gefährlich werden würde, dass aber bitte niemand aufstehen solle, um ihm zu helfen. In letzter Sekunde konnte sich der Magier befreien und dem sicheren Tod entgehen – ob er jemals in Gefahr war, weiß keiner. Was bleibt, ist die Illusion.